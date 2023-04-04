Власти Украины объявили принудительную эвакуацию детей из Донбасса

Киев объявил о принудительной эвакуации 126 детей из 21 населенного пункта Донбасса. Об этом заявили в Министерстве реинтеграции Украины.
«Члены координационного штаба единогласно поддержали решение Донецкой областной военной администрации об объявлении обязательной эвакуации 126 детей из 21 населенного пункта Донбасса», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Там отмечено, что детей будут вывозить пять специальных экипажей полиции.
Начальник военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявлял, что жители города укрывают своих детей от принудительной эвакуации, передает RT. Ранее в Славянске был захвачен детский приют, где украинские военнослужащие взяли в заложники не только детей, но и воспитателей.
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