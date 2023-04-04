Жители ЯНАО возмутились отсутствием поезда до Нижнего Новгорода

В Лабытнанги жители не дождались запуска прямого сообщения с Нижним Новгородом Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

Жители ЯНАО возмутились, что ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) не могут запустить прямое железнодорожное сообщение между Лабытнанги и Нижним Новгородом, анонсированное на апрель. Анонимный пост с жалобой опубликован в социальной сети.

«Заехала на вокзал, узнать когда пойдет поезд „Лабытнанги — Нижний Новгород“. Меня разочаровали, сказали, что его не будет — не могут включить его в расписание из-за пересечения с другими поездами», — написала пользователь в группе «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте».

Кассир посоветовала автору поста обратиться на сайт РЖД. Сейчас жители Лабытнанги могут добраться до Нижнего Новгорода только с пересадкой, несколько часов им приходится ждать поезд на станции Сейда в республике Коми.

В комментариях жители поддержали автора поста. «Дети маленькие и вещей еще ворох с собой, мы надеялись что в конце апреля будут прямые поезда сообщения», — написала Риша. «Зайду на сайт РЖД и напишу обращение», — обещала Александра. «Обращалась на сайт РЖД, обещали что введут поезд с 1 июня», — сообщила Наталья. Некоторые пользователи высказались более скептически.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу Северной железной дороги. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в конце декабря 2022 года правительство ЯНАО, совместно с РЖД анонсировали запуск прямого сообщения между Лабытнанги и Нижним Новгородом. Запуск нового рейса планировался в апреле, поезд должен ходить раз в четыре дня.