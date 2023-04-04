В ЯНАО озвучили топ популярных и редких имен для младенцев

В службе ЗАГС ЯНАО сообщили о самых популярных и редких именах для новорожденных

05 апреля 2023 в 05:12 Размер текста - 17 +

На Ямале составили топ популярных и редких имен для мальчиков и девочек Фото: Александр Мамаев © URA.RU В ЯНАО составили топ-5 самых популярных и самых редких имен для новорожденных по итогам трех первых месяцев 2023 года. Об этом сообщает окружная служба актов гражданского состояния (ЗАГС). «По итогу первого квартала 2023 года самыми популярными именами для мальчиков стали: Михаил, Артем, Александр, Максим и Мирон; для девочек: София, Алиса, Ева, Виктория и Кира. Среди редких имен для мальчиков значатся Апполон, Лаврентий, Моисей, Устин, Яков; девочек называли Анисией, Николеттой, Мирэль, Севериной и Русланой», — сообщается в telegram-канале «Служба ЗАГС ЯНАО. С начала года на Ямале родилось более полутора тысяч младенцев. А именно, 827 мальчиков и 767 девочек. Ранее URA.RU рассказало, что за три квартала 2022 года в округе появилось на свет более пяти с половиной тысяч новорожденных. Мальчиков рождалось немного больше, чем девочек.

В ЯНАО составили топ-5 самых популярных и самых редких имен для новорожденных по итогам трех первых месяцев 2023 года. Об этом сообщает окружная служба актов гражданского состояния (ЗАГС). «По итогу первого квартала 2023 года самыми популярными именами для мальчиков стали: Михаил, Артем, Александр, Максим и Мирон; для девочек: София, Алиса, Ева, Виктория и Кира. Среди редких имен для мальчиков значатся Апполон, Лаврентий, Моисей, Устин, Яков; девочек называли Анисией, Николеттой, Мирэль, Севериной и Русланой», — сообщается в telegram-канале «Служба ЗАГС ЯНАО. С начала года на Ямале родилось более полутора тысяч младенцев. А именно, 827 мальчиков и 767 девочек. Ранее URA.RU рассказало, что за три квартала 2022 года в округе появилось на свет более пяти с половиной тысяч новорожденных. Мальчиков рождалось немного больше, чем девочек.