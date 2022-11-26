В ЯНАО с начала года родилось 5,5 тысяч младенцев

27 ноября 2022 в 12:04 Размер текста - 17 +

На Ямале с начала 2022 года родилось 5587 детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО за 10 месяцев 2022 года зарегистрировано 5587 новорожденных. Такую статистику опубликовала окружная служба записи актов гражданского состояния (ЗАГС) в своем telegram-канале. «Всего за 10 месяцев 2022 года в округе зарегистрировано 5578 новорожденных (2826 мальчиков и 2752 девочек). Впервые познали счастье материнства 1756 женщин», — сообщает служба ЗАГС. Второй ребенок родился у 651 матери, 417 мам родили третьего, а 281 — четвертого и последующего детей. Появление на свет двойни зарегистрировано 59 раз, а мама из Ноябрьска родила сразу троих младенцев. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил всех матерей с Днем Матери. Накануне праздника многодетным матерям округа вручены награды за достойное воспитание детей.

В ЯНАО за 10 месяцев 2022 года зарегистрировано 5587 новорожденных. Такую статистику опубликовала окружная служба записи актов гражданского состояния (ЗАГС) в своем telegram-канале. «Всего за 10 месяцев 2022 года в округе зарегистрировано 5578 новорожденных (2826 мальчиков и 2752 девочек). Впервые познали счастье материнства 1756 женщин», — сообщает служба ЗАГС. Второй ребенок родился у 651 матери, 417 мам родили третьего, а 281 — четвертого и последующего детей. Появление на свет двойни зарегистрировано 59 раз, а мама из Ноябрьска родила сразу троих младенцев. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил всех матерей с Днем Матери. Накануне праздника многодетным матерям округа вручены награды за достойное воспитание детей.