26 ноября 2022
25 ноября 2022
24 ноября 2022

В ЯНАО с начала года родилось 5,5 тысяч младенцев

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, коляска, дети, кмнс
На Ямале с начала 2022 года родилось 5587 детей Фото:

В ЯНАО за 10 месяцев 2022 года зарегистрировано 5587 новорожденных. Такую статистику опубликовала окружная служба записи актов гражданского состояния (ЗАГС) в своем telegram-канале.

«Всего за 10 месяцев 2022 года в округе зарегистрировано 5578 новорожденных (2826 мальчиков и 2752 девочек). Впервые познали счастье материнства 1756 женщин», — сообщает служба ЗАГС.

Второй ребенок родился у 651 матери, 417 мам родили третьего, а 281 — четвертого и последующего детей. Появление на свет двойни зарегистрировано 59 раз, а мама из Ноябрьска родила сразу троих младенцев.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил всех матерей с Днем Матери. Накануне праздника многодетным матерям округа вручены награды за достойное воспитание детей.

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В ЯНАО за 10 месяцев 2022 года зарегистрировано 5587 новорожденных. Такую статистику опубликовала окружная служба записи актов гражданского состояния (ЗАГС) в своем telegram-канале. «Всего за 10 месяцев 2022 года в округе зарегистрировано 5578 новорожденных (2826 мальчиков и 2752 девочек). Впервые познали счастье материнства 1756 женщин», — сообщает служба ЗАГС. Второй ребенок родился у 651 матери, 417 мам родили третьего, а 281 — четвертого и последующего детей. Появление на свет двойни зарегистрировано 59 раз, а мама из Ноябрьска родила сразу троих младенцев. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил всех матерей с Днем Матери. Накануне праздника многодетным матерям округа вручены награды за достойное воспитание детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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