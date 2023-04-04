04 апреля 2023

Россиянам назвали лучший способ сбережения денег

Экономист Карпенко сообщила о лучшем способе сбережения денег для россиян
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Тюмень, купюры, пять тысяч, тысяча, деньги, наличные, взятка, бумажные деньги
В 2023 году деньги лучше хранить на рублевом вкладе или в наличной валюте Фото:

В 2023 году эксперты рекомендуют россиянам разделить накопления «на черный день» на две части — одну часть предлагается хранить на рублевых накопительных счетах, с возможностью снятия без потери процентов, а вторую обратить в наличную валюту, которую лучше хранить в банке. Такое мнение высказывает доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко.

«Главным принципом хранения денег на черный день является быстрая ликвидность и надежность, поэтому покупка криптовалюты и ценных бумаг на бирже не лучшее средство для этих целей», — сообщила Оксана Карпенко изданию «Прайм». Также можно покупать драгоценные камни и золото, но этот способ может привести к большим потерям, так как ломбарды и скупщики предлагают заниженную оценку для такого товара.

Ранее URA.RU рассказало, что в России до конца года начнется продажа облигаций федерального займа. Доход по ним может превысить проценты по банковским вкладам.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

В 2023 году эксперты рекомендуют россиянам разделить накопления «на черный день» на две части — одну часть предлагается хранить на рублевых накопительных счетах, с возможностью снятия без потери процентов, а вторую обратить в наличную валюту, которую лучше хранить в банке. Такое мнение высказывает доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко. «Главным принципом хранения денег на черный день является быстрая ликвидность и надежность, поэтому покупка криптовалюты и ценных бумаг на бирже не лучшее средство для этих целей», — сообщила Оксана Карпенко изданию «Прайм». Также можно покупать драгоценные камни и золото, но этот способ может привести к большим потерям, так как ломбарды и скупщики предлагают заниженную оценку для такого товара. Ранее URA.RU рассказало, что в России до конца года начнется продажа облигаций федерального займа. Доход по ним может превысить проценты по банковским вкладам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...