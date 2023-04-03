Экономист анонсировал появление надежного инструмента для хранения средств

Экономист Разуваев: народные ОФЗ появятся в России до конца года

04 апреля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

В регинах может появиться свой аналог народных ОФЗ, сказал Александр Разуваев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Продажи облигаций федерального займа или народных ОФЗ должны начаться до конца 2023 года. Этот инструмент сможет принести россиянам больше прибыли, чем обычный банковский депозит. Об этом URA.RU рассказал экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. «Процентные ставки по вкладам сейчас грубо выше инфляции, что есть хорошо. Это инструмент защиты от инфляции, как и должно быть. Депозиты надежны. Наш Минфин молчит, но я думаю, что скоро, в этом году, появятся народные ОФЗ. Скорее всего, менять ничего не будут. Как запустили в 2017 году, так и будет. В этом случае, особенно если вы держите акции до погашения, у вас доходность будет повыше, чем по вкладам. При покупке взяли комиссию, при погашении с тебя ничего не берется. В этом случае ты зарабатываешь реально больше, чем на вкладах, даже с учетом комиссии», — сказал Александр Разуваев. По его словам, народные ОФЗ могут появиться уже в этом году. «Продажа через Сбер, ВТБ. Скорее всего, они будут на три года. Единственное, что я бы вернул, как было в 1990-е по вкладам в Сбере, когда государственная гарантия на всю сумму вклада, а не на 1,4 млн рублей. Федеральный Минфин про народные ОФЗ в мае заявил, что выпускают. До конца года, думаю, появятся», — объяснил собеседник агентства. Он считает, что данный инструмент станет использоваться в регионах. «Я думаю, что появится аналог народного ОФЗ крупных надежных региональных заемщиков — Москва, Санкт-Петербург, ХМАО, Татарстан. Потому что денег сейчас всем не хватает», — отметил экономист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продажи облигаций федерального займа или народных ОФЗ должны начаться до конца 2023 года. Этот инструмент сможет принести россиянам больше прибыли, чем обычный банковский депозит. Об этом URA.RU рассказал экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. «Процентные ставки по вкладам сейчас грубо выше инфляции, что есть хорошо. Это инструмент защиты от инфляции, как и должно быть. Депозиты надежны. Наш Минфин молчит, но я думаю, что скоро, в этом году, появятся народные ОФЗ. Скорее всего, менять ничего не будут. Как запустили в 2017 году, так и будет. В этом случае, особенно если вы держите акции до погашения, у вас доходность будет повыше, чем по вкладам. При покупке взяли комиссию, при погашении с тебя ничего не берется. В этом случае ты зарабатываешь реально больше, чем на вкладах, даже с учетом комиссии», — сказал Александр Разуваев. По его словам, народные ОФЗ могут появиться уже в этом году. «Продажа через Сбер, ВТБ. Скорее всего, они будут на три года. Единственное, что я бы вернул, как было в 1990-е по вкладам в Сбере, когда государственная гарантия на всю сумму вклада, а не на 1,4 млн рублей. Федеральный Минфин про народные ОФЗ в мае заявил, что выпускают. До конца года, думаю, появятся», — объяснил собеседник агентства. Он считает, что данный инструмент станет использоваться в регионах. «Я думаю, что появится аналог народного ОФЗ крупных надежных региональных заемщиков — Москва, Санкт-Петербург, ХМАО, Татарстан. Потому что денег сейчас всем не хватает», — отметил экономист.