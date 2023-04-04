Рейс по маршруту Екатеринбург — Норильск задержали на восемь часов
Рейс авиакомпании NordStar, который должен был вылететь 5 апреля в 1:40 из Екатеринбурга в Норильск, задержан до 10 часов. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс Y7-918 по маршруту Екатеринбург — Норильск планировалось, что вылетит в 1:40 5 апреля, однако из-за задержки теперь вылет состоится только в 10 часов, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании NordStar. На момент публикации новости ответ не был получен.
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