04 апреля 2023

В Екатеринбурге задержали рейс в Норильск на восемь часов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, авиация, самолет, nord star, nordstar, нордстар
Рейс по маршруту Екатеринбург — Норильск задержали на восемь часов Фото:

Рейс авиакомпании NordStar, который должен был вылететь 5 апреля в 1:40 из Екатеринбурга в Норильск, задержан до 10 часов. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс Y7-918 по маршруту Екатеринбург — Норильск планировалось, что вылетит в 1:40 5 апреля, однако из-за задержки теперь вылет состоится только в 10 часов, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании NordStar. На момент публикации новости ответ не был получен.

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Рейс авиакомпании NordStar, который должен был вылететь 5 апреля в 1:40 из Екатеринбурга в Норильск, задержан до 10 часов. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс Y7-918 по маршруту Екатеринбург — Норильск планировалось, что вылетит в 1:40 5 апреля, однако из-за задержки теперь вылет состоится только в 10 часов, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании NordStar. На момент публикации новости ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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