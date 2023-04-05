До теракта Трепова ходила в книжную лавку, сотрудничавшую с убитым военкором Татарским

Дарья Трепова изучала книги Владлена Татарского, сообщила Ася Сопот Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Подозреваемая по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга Дарья Трепова до происшествия была замечена в московском книжном магазине «Листва», который сотрудничал с убитым военкором Владленом Татарским. Об этом рассказала управляющая магазином Ася Сопот. По ее словам, там Трепова изучала книги Татарского.

«Обычная девчонка, адекватная, не агрессивная. К нам часто приходят художники, предлагают свои работы, стикеры или открытки. Поэтому у нас даже и особо не было никаких подозрений», — рассказала Сопот телеканалу 360.

Она добавила, что подозреваемая приходила несколько раз, каждый раз подходя к книгам Владлена Татарского. Владелец магазина высказала предположение, что Трепова пыталась втереться в доверие к людям, которые общались и работали с Татарским.

Ранее Басманный суд Москвы принял решение об аресте Дарьи Треповой, передает RT. Суд избрал меру пресечения в виде заключения девушки под стражу на срок до 2 июня 2023 года. Ей предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшем смерть человека, а также в незаконном ношении взрывного устройства.