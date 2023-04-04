В Пермском крае начались лесные пожары

Пожар потушили за три с половиной часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

В Пермском крае начался сезон лесных пожаров. Первый в этом году был зафиксирован 4 апреля на территории Очерского лесничества. Об этом сообщили в telegram-канале Пермского лесопожарного центра.

«По предварительным данным, причина лесного пожара — возгорание травы на сопредельном с лесом земельном участке возле деревни Осиновка (Большесосновский округ). Площадь пожара на момент обнаружения составила 0,1 га. Пожар локализован в 17:30 на площади — 0,1 га», — указано в сообщении.

Огонь тушили девять сотрудников Сивинской лесопожарной станции, было привлечено две лесопожарные автоцистерны. Пожар был ликвидирован в 21:00. В центре напоминают, что об обнаруженных лесных пожарах можно сообщить круглосуточно в Региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (342) 241-08-52, 234-94-44, по телефону лесной охраны 8-800-100-94-00 и в мобильном приложении «Берегите лес».