В Челябинске перечислили самые редкие имена новорожденных

Редкими именами девочек оказались Наташа, Лена, Галя, Нина и Света Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске реже всего новорожденных девочек называют Наташей, Леной, Галей, Ниной и Светой. Об этом сообщили 5 апреля, в День неонатолога, в пресс-службе клиники ЮУГМУ.

«Среди редких имен на сегодняшний день оказались Наташа, Лена, Галя, Нина, Света. Чаще всего девочек называют Софьей, Евой, Кристиной, Викторией и Кирой. Популярными именами мальчишек являются Александр, Кирилл и Павел», — сообщили в пресс-службе.

Всего за первые три месяца 2023 года в роддоме университетской клиники родилось 770 малышей. Среди новорожденных 404 девочки и 365 мальчиков.