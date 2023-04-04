04 апреля 2023

В Челябинске перечислили самые редкие имена новорожденных

© Служба новостей «URA.RU»
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Роддом. Челябинск, ребенок, роддом, палата рожениц, новорожденный
Редкими именами девочек оказались Наташа, Лена, Галя, Нина и Света Фото:

В Челябинске реже всего новорожденных девочек называют Наташей, Леной, Галей, Ниной и Светой. Об этом сообщили 5 апреля, в День неонатолога, в пресс-службе клиники ЮУГМУ.

«Среди редких имен на сегодняшний день оказались Наташа, Лена, Галя, Нина, Света. Чаще всего девочек называют Софьей, Евой, Кристиной, Викторией и Кирой. Популярными именами мальчишек являются Александр, Кирилл и Павел», — сообщили в пресс-службе.

Всего за первые три месяца 2023 года в роддоме университетской клиники родилось 770 малышей. Среди новорожденных 404 девочки и 365 мальчиков.

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В Челябинске реже всего новорожденных девочек называют Наташей, Леной, Галей, Ниной и Светой. Об этом сообщили 5 апреля, в День неонатолога, в пресс-службе клиники ЮУГМУ. «Среди редких имен на сегодняшний день оказались Наташа, Лена, Галя, Нина, Света. Чаще всего девочек называют Софьей, Евой, Кристиной, Викторией и Кирой. Популярными именами мальчишек являются Александр, Кирилл и Павел», — сообщили в пресс-службе. Всего за первые три месяца 2023 года в роддоме университетской клиники родилось 770 малышей. Среди новорожденных 404 девочки и 365 мальчиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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