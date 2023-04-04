Андрей Колмогоров будет руководить дирекцией по строительству межвузовского кампуса Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Бывший министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров назначен руководителем дирекции по строительству межвузовского кампуса в Камской долине. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к краевому правительству.

«Андрей Колмогоров отвечает за этот проект. Условно назовем его руководителем дирекции. Официально он будет устроен в АФК Система», — отметил источник.

Колмогоров был уволен 20 января из-за недовольства губернатора. Источники сообщали, что он останется в Перми и будет работать на стройке кампуса. Сегодня, 5 апреля, Андрей Колмогоров присутствовал на площадке будущего строительства во время ознакомительной поездки. Фотографии опубликованы в telegram-канале министерства имущества Пермского края.

URA.RU отправило запрос в пресс-службу администрации губернатора. Ответ ожидается.