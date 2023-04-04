04 апреля 2023

Пермский экс-министр строительства нашел работу на главной стройке губернатора. Инсайд URA.RU подтвердился

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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, портрет, пленарное заседание, законодательное собрание пермского края, колмогоров андрей
Андрей Колмогоров будет руководить дирекцией по строительству межвузовского кампуса Фото:

Бывший министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров назначен руководителем дирекции по строительству межвузовского кампуса в Камской долине. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к краевому правительству.

«Андрей Колмогоров отвечает за этот проект. Условно назовем его руководителем дирекции. Официально он будет устроен в АФК Система», — отметил источник.

Колмогоров был уволен 20 января из-за недовольства губернатора. Источники сообщали, что он останется в Перми и будет работать на стройке кампуса. Сегодня, 5 апреля, Андрей Колмогоров присутствовал на площадке будущего строительства во время ознакомительной поездки. Фотографии опубликованы в telegram-канале министерства имущества Пермского края.

URA.RU отправило запрос в пресс-службу администрации губернатора. Ответ ожидается.

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Бывший министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров назначен руководителем дирекции по строительству межвузовского кампуса в Камской долине. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к краевому правительству. «Андрей Колмогоров отвечает за этот проект. Условно назовем его руководителем дирекции. Официально он будет устроен в АФК Система», — отметил источник. Колмогоров был уволен 20 января из-за недовольства губернатора. Источники сообщали, что он останется в Перми и будет работать на стройке кампуса. Сегодня, 5 апреля, Андрей Колмогоров присутствовал на площадке будущего строительства во время ознакомительной поездки. Фотографии опубликованы в telegram-канале министерства имущества Пермского края. URA.RU отправило запрос в пресс-службу администрации губернатора. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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