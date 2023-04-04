Бывший министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров назначен руководителем дирекции по строительству межвузовского кампуса в Камской долине. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к краевому правительству.
«Андрей Колмогоров отвечает за этот проект. Условно назовем его руководителем дирекции. Официально он будет устроен в АФК Система», — отметил источник.
Колмогоров был уволен 20 января из-за недовольства губернатора. Источники сообщали, что он останется в Перми и будет работать на стройке кампуса. Сегодня, 5 апреля, Андрей Колмогоров присутствовал на площадке будущего строительства во время ознакомительной поездки. Фотографии опубликованы в telegram-канале министерства имущества Пермского края.
URA.RU отправило запрос в пресс-службу администрации губернатора. Ответ ожидается.
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