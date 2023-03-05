Уволенному пермскому экс-министру нашли применение на мегастройке

Экс-министр строительства Андрей Колмогоров займется строительством межвузовского кампуса в Перми

06 марта 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Решение по Колмогорову будет принято в течение двух недель Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Ушедший с поста пермского министра строительства в январе 2023 года Андрей Колмогоров, скорее всего, будет трудоустроен в проект по строительству межвузовского кампуса в «Камской долине». Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах региона. «Планируется, что Колмогоров будет участвовать в строительстве кампуса», — отметил собеседник. Должность и конкретную организацию он не уточнил. Другой собеседник пояснил, что это один из обсуждаемых вариантов. Конкретное решение будет принято в течение двух недель. Известный редакции телефон Андрея Колмогорова был выключен. Агентство отправило запрос в пресс-службу правительства региона. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что вопреки прогнозам СМИ после увольнения Колмогоров не переедет в Москву, а останется в Перми. Причиной ухода министра стало недовольство его работой со стороны губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Прикамье стало одним из девяти регионов, которые выиграли в федеральном конкурсе на строительство межвузовских кампусов. На эти цели власти получат из бюджета 19,7 млрд рублей. На днях власти заключили концессионное соглашение с ООО «Кампус Парма», которое будет реализовывать проект. Компания входит в АФК «Система».

Ушедший с поста пермского министра строительства в январе 2023 года Андрей Колмогоров, скорее всего, будет трудоустроен в проект по строительству межвузовского кампуса в «Камской долине». Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах региона. «Планируется, что Колмогоров будет участвовать в строительстве кампуса», — отметил собеседник. Должность и конкретную организацию он не уточнил. Другой собеседник пояснил, что это один из обсуждаемых вариантов. Конкретное решение будет принято в течение двух недель. Известный редакции телефон Андрея Колмогорова был выключен. Агентство отправило запрос в пресс-службу правительства региона. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что вопреки прогнозам СМИ после увольнения Колмогоров не переедет в Москву, а останется в Перми. Причиной ухода министра стало недовольство его работой со стороны губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Прикамье стало одним из девяти регионов, которые выиграли в федеральном конкурсе на строительство межвузовских кампусов. На эти цели власти получат из бюджета 19,7 млрд рублей. На днях власти заключили концессионное соглашение с ООО «Кампус Парма», которое будет реализовывать проект. Компания входит в АФК «Система».