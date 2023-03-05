05 марта 2023
04 марта 2023
03 марта 2023

Уволенному пермскому экс-министру нашли применение на мегастройке

Экс-министр строительства Андрей Колмогоров займется строительством межвузовского кампуса в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Круглый стол с участием министра строительства. Пермь, портрет, колмогоров андрей
Решение по Колмогорову будет принято в течение двух недель Фото:

Ушедший с поста пермского министра строительства в январе 2023 года Андрей Колмогоров, скорее всего, будет трудоустроен в проект по строительству межвузовского кампуса в «Камской долине». Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах региона.

«Планируется, что Колмогоров будет участвовать в строительстве кампуса», — отметил собеседник. Должность и конкретную организацию он не уточнил.

Другой собеседник пояснил, что это один из обсуждаемых вариантов. Конкретное решение будет принято в течение двух недель.

Известный редакции телефон Андрея Колмогорова был выключен. Агентство отправило запрос в пресс-службу правительства региона. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что вопреки прогнозам СМИ после увольнения Колмогоров не переедет в Москву, а останется в Перми. Причиной ухода министра стало недовольство его работой со стороны губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Прикамье стало одним из девяти регионов, которые выиграли в федеральном конкурсе на строительство межвузовских кампусов. На эти цели власти получат из бюджета 19,7 млрд рублей. На днях власти заключили концессионное соглашение с ООО «Кампус Парма», которое будет реализовывать проект. Компания входит в АФК «Система».

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Ушедший с поста пермского министра строительства в январе 2023 года Андрей Колмогоров, скорее всего, будет трудоустроен в проект по строительству межвузовского кампуса в «Камской долине». Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах региона. «Планируется, что Колмогоров будет участвовать в строительстве кампуса», — отметил собеседник. Должность и конкретную организацию он не уточнил. Другой собеседник пояснил, что это один из обсуждаемых вариантов. Конкретное решение будет принято в течение двух недель. Известный редакции телефон Андрея Колмогорова был выключен. Агентство отправило запрос в пресс-службу правительства региона. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что вопреки прогнозам СМИ после увольнения Колмогоров не переедет в Москву, а останется в Перми. Причиной ухода министра стало недовольство его работой со стороны губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Прикамье стало одним из девяти регионов, которые выиграли в федеральном конкурсе на строительство межвузовских кампусов. На эти цели власти получат из бюджета 19,7 млрд рублей. На днях власти заключили концессионное соглашение с ООО «Кампус Парма», которое будет реализовывать проект. Компания входит в АФК «Система».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...