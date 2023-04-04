04 апреля 2023

Турецкие авиаперевозчики будут летать из Перми в Анталью каждый день

© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых. архив. Пермь, лодочная станция, анталья, марина
В Турцию можно будет улететь ежедневно Фото:

Турецкие авиаперевозчики будут летать из Перми в Анталью ежедневно с конца апреля по октябрь. Речь идет об авиакомпаниях Turkish Airlines и SouthWind Airlines, указано в расписании аэропорта.

«Как следует из расписания пермского аэропорта, Turkish Airlines с конца апреля по октябрь планирует ежедневно выполнять рейсы по этому маршруту. SouthWind Airlines начнет регулярные перелеты из Перми в Анталью в начале мая, и до конца октября тоже будет осуществлять их каждый день», — заметили в «Коммерсант-Прикамье».

До конца апреля рейсы из Перми в Анталью будет выполнять российская авиакомпания Azur Air. С 1 июня также в Турцию планировала летать «Победа», но в расписании аэропорта эти рейсы пока не появились.

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Турецкие авиаперевозчики будут летать из Перми в Анталью ежедневно с конца апреля по октябрь. Речь идет об авиакомпаниях Turkish Airlines и SouthWind Airlines, указано в расписании аэропорта. «Как следует из расписания пермского аэропорта, Turkish Airlines с конца апреля по октябрь планирует ежедневно выполнять рейсы по этому маршруту. SouthWind Airlines начнет регулярные перелеты из Перми в Анталью в начале мая, и до конца октября тоже будет осуществлять их каждый день», — заметили в «Коммерсант-Прикамье». До конца апреля рейсы из Перми в Анталью будет выполнять российская авиакомпания Azur Air. С 1 июня также в Турцию планировала летать «Победа», но в расписании аэропорта эти рейсы пока не появились.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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