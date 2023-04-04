Турецкие авиаперевозчики будут летать из Перми в Анталью каждый день

05 апреля 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

В Турцию можно будет улететь ежедневно Фото: Сергей Русанов © URA.RU Турецкие авиаперевозчики будут летать из Перми в Анталью ежедневно с конца апреля по октябрь. Речь идет об авиакомпаниях Turkish Airlines и SouthWind Airlines, указано в расписании аэропорта. «Как следует из расписания пермского аэропорта, Turkish Airlines с конца апреля по октябрь планирует ежедневно выполнять рейсы по этому маршруту. SouthWind Airlines начнет регулярные перелеты из Перми в Анталью в начале мая, и до конца октября тоже будет осуществлять их каждый день», — заметили в «Коммерсант-Прикамье». До конца апреля рейсы из Перми в Анталью будет выполнять российская авиакомпания Azur Air. С 1 июня также в Турцию планировала летать «Победа», но в расписании аэропорта эти рейсы пока не появились.

Турецкие авиаперевозчики будут летать из Перми в Анталью ежедневно с конца апреля по октябрь. Речь идет об авиакомпаниях Turkish Airlines и SouthWind Airlines, указано в расписании аэропорта. «Как следует из расписания пермского аэропорта, Turkish Airlines с конца апреля по октябрь планирует ежедневно выполнять рейсы по этому маршруту. SouthWind Airlines начнет регулярные перелеты из Перми в Анталью в начале мая, и до конца октября тоже будет осуществлять их каждый день», — заметили в «Коммерсант-Прикамье». До конца апреля рейсы из Перми в Анталью будет выполнять российская авиакомпания Azur Air. С 1 июня также в Турцию планировала летать «Победа», но в расписании аэропорта эти рейсы пока не появились.