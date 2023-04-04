04 апреля 2023

Для жителей пермского севера поставят станции переработки отходов

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Посещение инициативными гражданами мусоросортировочного завода. Тюмень, мусор, помойка, тбо, гора, сортировка мусора, хлам, пресс, грязь, куча, сортированый мусор, тэо, отбросы, мусорные брикеты, отсортированный мусор, отходы для переработки, прессованный мусор
Пока в Перми работают четыре сортировочных комплекса Фото:

Власти Пермского края планируют создать сортировочные комплексы отходов в Березниках и Чайковском. Это позволить внедрить раздельный сбор отходов в северных территориях региона: Соликамском, Красновишерском и Чердынском округах, сообщает сайт краевого правительства.

«До конца этого года планируется ввод в эксплуатацию сортировочных комплексов в Чайковском городском округе и в Березниках, что даст возможность внедрить раздельный сбор отходов не только для березниковцев и жителей Чайковского, но и на территории Соликамского, Красновишерского, Чердынского, Александровского округов», — передает сайт кабмина. На данный момент в крае действуют четыре сортировочных комплекса.

Также в правительстве сообщили о планах по рекультивации трех свалок общей площадью 54 га. Они расположены в Кунгуре, Березниках и Соликамске. На эти цели выделят около 1,8 млрд.

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Власти Пермского края планируют создать сортировочные комплексы отходов в Березниках и Чайковском. Это позволить внедрить раздельный сбор отходов в северных территориях региона: Соликамском, Красновишерском и Чердынском округах, сообщает сайт краевого правительства. «До конца этого года планируется ввод в эксплуатацию сортировочных комплексов в Чайковском городском округе и в Березниках, что даст возможность внедрить раздельный сбор отходов не только для березниковцев и жителей Чайковского, но и на территории Соликамского, Красновишерского, Чердынского, Александровского округов», — передает сайт кабмина. На данный момент в крае действуют четыре сортировочных комплекса. Также в правительстве сообщили о планах по рекультивации трех свалок общей площадью 54 га. Они расположены в Кунгуре, Березниках и Соликамске. На эти цели выделят около 1,8 млрд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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