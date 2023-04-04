Для жителей пермского севера поставят станции переработки отходов

05 апреля 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Пока в Перми работают четыре сортировочных комплекса Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Власти Пермского края планируют создать сортировочные комплексы отходов в Березниках и Чайковском. Это позволить внедрить раздельный сбор отходов в северных территориях региона: Соликамском, Красновишерском и Чердынском округах, сообщает сайт краевого правительства. «До конца этого года планируется ввод в эксплуатацию сортировочных комплексов в Чайковском городском округе и в Березниках, что даст возможность внедрить раздельный сбор отходов не только для березниковцев и жителей Чайковского, но и на территории Соликамского, Красновишерского, Чердынского, Александровского округов», — передает сайт кабмина. На данный момент в крае действуют четыре сортировочных комплекса. Также в правительстве сообщили о планах по рекультивации трех свалок общей площадью 54 га. Они расположены в Кунгуре, Березниках и Соликамске. На эти цели выделят около 1,8 млрд.

Власти Пермского края планируют создать сортировочные комплексы отходов в Березниках и Чайковском. Это позволить внедрить раздельный сбор отходов в северных территориях региона: Соликамском, Красновишерском и Чердынском округах, сообщает сайт краевого правительства. «До конца этого года планируется ввод в эксплуатацию сортировочных комплексов в Чайковском городском округе и в Березниках, что даст возможность внедрить раздельный сбор отходов не только для березниковцев и жителей Чайковского, но и на территории Соликамского, Красновишерского, Чердынского, Александровского округов», — передает сайт кабмина. На данный момент в крае действуют четыре сортировочных комплекса. Также в правительстве сообщили о планах по рекультивации трех свалок общей площадью 54 га. Они расположены в Кунгуре, Березниках и Соликамске. На эти цели выделят около 1,8 млрд.