В Перми резко подешевели квартиры в строящемся жилье

В Перми резко снизились цены на квартиры в строящемся жилье и сильнее всего среди городов-миллионников в России. Такие данные приводит федеральная база недвижимости Restate.ru.
«Цены на строящееся жилье в первом квартале 2023 года резко пошли вниз в Перми. Квадратный метр подешевел на 14 тысяч рублей или 14%. На втором месте по удешвлению — Екатеринбург. Там жилье стало дешевле на 7,2%», — указано в исследовании.
А вот вторичное жилье в Перми наоборот подорожало — на 7%. Стоимость квадратного метра выросла на 6 тысяч рублей. По мнению экспертов, пермяки остыли к «первичке» и перешли на вторичный рынок.
Ранее URA.RU сообщало, что Пермь стала лидером среди городов-миллионников по темпам роста цен на вторичное жилье. Среди лидеров по росту цен также указаны Нижний Новгород, Челябинск и Екатеринбург.
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