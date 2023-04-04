В Перми резко подешевели квартиры в строящемся жилье

05 апреля 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Квадратный метр в строящемся жилье подешевел на 14 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми резко снизились цены на квартиры в строящемся жилье и сильнее всего среди городов-миллионников в России. Такие данные приводит федеральная база недвижимости Restate.ru. «Цены на строящееся жилье в первом квартале 2023 года резко пошли вниз в Перми. Квадратный метр подешевел на 14 тысяч рублей или 14%. На втором месте по удешвлению — Екатеринбург. Там жилье стало дешевле на 7,2%», — указано в исследовании. А вот вторичное жилье в Перми наоборот подорожало — на 7%. Стоимость квадратного метра выросла на 6 тысяч рублей. По мнению экспертов, пермяки остыли к «первичке» и перешли на вторичный рынок. Ранее URA.RU сообщало, что Пермь стала лидером среди городов-миллионников по темпам роста цен на вторичное жилье. Среди лидеров по росту цен также указаны Нижний Новгород, Челябинск и Екатеринбург.

В Перми резко снизились цены на квартиры в строящемся жилье и сильнее всего среди городов-миллионников в России. Такие данные приводит федеральная база недвижимости Restate.ru. «Цены на строящееся жилье в первом квартале 2023 года резко пошли вниз в Перми. Квадратный метр подешевел на 14 тысяч рублей или 14%. На втором месте по удешвлению — Екатеринбург. Там жилье стало дешевле на 7,2%», — указано в исследовании. А вот вторичное жилье в Перми наоборот подорожало — на 7%. Стоимость квадратного метра выросла на 6 тысяч рублей. По мнению экспертов, пермяки остыли к «первичке» и перешли на вторичный рынок. Ранее URA.RU сообщало, что Пермь стала лидером среди городов-миллионников по темпам роста цен на вторичное жилье. Среди лидеров по росту цен также указаны Нижний Новгород, Челябинск и Екатеринбург.