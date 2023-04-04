В Кургане депутат гордумы завалил чиновников исками, чтобы снизить тарифы за вывоз мусора

Курганцы требуют снизить плату за мусор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мусорная реформа в Курганской области

В Кургане депутат гордумы Иван Камшилов обратился в Госжилинспекцию, чтобы снизить тарифы за вывоз мусора. Он неоднократно помогал курганцам составлять иски, связанные с этой проблемой. Депутат рассказал URA.RU, что необходимо не просто уменьшить плату за вывоз ТКО, но и вернуть горожанам ранее взысканные деньги.

«Региональный оператор [ООО „Чистый город“] по вывозу мусора должен сделать перерасчет и вернуть горожанам деньги. В случае отказа, мы обратимся в суд с иском о защите прав неопределенного количества потребителей. Прокуратура области также подала иск в суд с требованием взыскать в бюджет излишне оплаченные средства — более 300 млн рублей», — сообщил URA.RU Иван Камшилов.

По его словам, с 2018 года тарифы на вывоз мусора в регионе выросли в четыре раза, а для социально незащищенных категорий населения — до десяти раз. Из-за этого курганцы направляли иски в городской суд. Первая инстанция признала тариф за вывоз мусора незаконным. Однако региональный оператор «Чистый город» обратился в областной суд с апелляцией. Очередное заседание судебной коллегии назначено на 11 апреля.

Ранее URA.RU рассказывало, что курганцы выиграли суд за снижение платы за мусор. Представители регоператора объясняли URA.RU, что Курганский городской суд объявил лишь резолютивная часть решения по иску Завьялова С. В. и Завьяловой О.В. к ООО «Чистый город», следовательно, это решение не имеет юридической силы и может быть оспорено.