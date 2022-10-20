Курганцы добились отмены платы за мусор, начисленной с 2020 года

Жители Кургана выиграли иск к компании «Чистый город» по начислениям за мусор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана Сергей Завьялов и его супруга добились отмены платы за вывоз мусора, начисленной исходя из нормативов накопления бытовых отходов с января 2020 по декабрь 2021 годов. Курганский городской суд признал действия ООО «Чистый город» незаконными, сообщил URA.RU истец.

«Мы обратились в суд с иском о признании действий ООО „Чистый город“, которое применило способ учета услуг исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, а также просили обязать компанию произвести перерасчет платы за услуги. Нормативы накопления ТКО определением Второго апелляционного суда общей юрисдикции от 15.12.2021 №66а-1407/2021 были признаны недействующими. Курганский городской суд удовлетворил иск частично: признал действия ООО „Чистый город“ незаконными в части начисления платы по недействующим нормативам», — рассказал URA.RU Сергей Завьялов.

По словам истца, почти за два года компания начислила супругам больше 4 тысяч рублей. Суд не стал возлагать обязанность на ответчика произвести перерасчет начисленной за услуги платы. Завьялов готов оплатить услуги, если перерасчет будет проведен на законных основаниях, отметил он.

URA.RU направило запрос в компанию «Чистый город». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что курганцы Сергей Завьялов и Эдуард Шашков выиграли суд с властями за снижение платы за мусор. Санкт-петербургский апелляционный суд признал недействующими нормативы накопления коммунальных отходов, на основе которых рассчитывают плату за вывоз мусора. По мнению Завьялова, норматив накопления коммунальных отходов в 2,5 раза выше реального объема образуемого мусора.