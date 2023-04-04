Сотрудники ДПС выехали на место смертельного ДТП в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области в аварии с фурой погиб водитель «Газели». О происшествии сообщили в УГИБДД региона.

«Водитель 1978 года рождения осуществлял движение на автомобиле ГАЗ 330202 <…>. Во встречном направлении двигался автомобиль МАН в составе полуприцепа SCHMITZ. <…> произошло столкновение. В результате ДТП водитель ГАЗ от полученных травм скончался на месте», — сообщили в управлении. Инцидент произошел в Щучанском округе 4 апреля, на 56-м километре автодороги.

Смертельное столкновение произошло в 16 часов. Погибший водитель ехал в сторону Челябинска. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе в аварии с грузовиком погибла женщина. Пассажирка легкового автомобиля скончалась после столкновения с грузовым автомобилем на встречке.

В Курганской области на трассе «Иртыш» погиб человек фото: УГИБДД УМВД РФ по Курганской области