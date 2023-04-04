04 апреля 2023

На курганской трассе в ДТП с фурой погиб водитель. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стелла Курган. Курган, азс, перекрытие дороги, трасса, смог , дпс, гаи
Сотрудники ДПС выехали на место смертельного ДТП в Курганской области Фото:

На федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области в аварии с фурой погиб водитель «Газели». О происшествии сообщили в УГИБДД региона.

«Водитель 1978 года рождения осуществлял движение на автомобиле ГАЗ 330202 <…>. Во встречном направлении двигался автомобиль МАН в составе полуприцепа SCHMITZ. <…> произошло столкновение. В результате ДТП водитель ГАЗ от полученных травм скончался на месте», — сообщили в управлении. Инцидент произошел в Щучанском округе 4 апреля, на 56-м километре автодороги.

Смертельное столкновение произошло в 16 часов. Погибший водитель ехал в сторону Челябинска. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе в аварии с грузовиком погибла женщина. Пассажирка легкового автомобиля скончалась после столкновения с грузовым автомобилем на встречке.

смертельные ДТП в Кургане
В Курганской области на трассе «Иртыш» погиб человек
смертельные ДТП в Кургане
Водитель «Газели» погиб в аварии с фурой на курганской трассе

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

На федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области в аварии с фурой погиб водитель «Газели». О происшествии сообщили в УГИБДД региона. «Водитель 1978 года рождения осуществлял движение на автомобиле ГАЗ 330202 <…>. Во встречном направлении двигался автомобиль МАН в составе полуприцепа SCHMITZ. <…> произошло столкновение. В результате ДТП водитель ГАЗ от полученных травм скончался на месте», — сообщили в управлении. Инцидент произошел в Щучанском округе 4 апреля, на 56-м километре автодороги. Смертельное столкновение произошло в 16 часов. Погибший водитель ехал в сторону Челябинска. Обстоятельства ДТП выясняются. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе в аварии с грузовиком погибла женщина. Пассажирка легкового автомобиля скончалась после столкновения с грузовым автомобилем на встречке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...