Силовики нагрянули к свердловскому пиарщику из-за слов об Украине

Пресс-секретарь администрации Тугулымского района подозревается в дискредитации армии РФ

В отношении Владимира Туркина составили протокол о дискредитации армии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Силовики приехали к пресс-секретарю мэра Тугулымского района Владимиру Туркину, в отношении которого составили протокол о дискредитации армии России из-за постов в соцсетях. Об этом URA.RU сообщил источник в соответствующих структурах.

«Туркин попал в поле зрения силовиков из-за своих постов в соцсетях. Он прямо поддерживали властей Украины и нелицеприятно высказывался о сторонниках СВО. Сотрудники составили протокол по статье 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию армии РФ — прим. URA.RU)», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Туркин опубликовал несколько развернутых заявлений об участии России в спецоперации на Украине, хотя занимался официальным информационным сопровождением СВО от имени администрации. Пресс-секретарь утверждал, что у него есть личные связи с жителями Украины, которым он пожелал успехов в ущерб армии РФ.

URA.RU обратилось за комментарием к представителю администрации. Там пообещали прокомментировать инцидент позднее. Официальных заявлений от силовых структур на момент публикации не поступало.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что СВО стало вынужденной мерой, призванной остановить нападения ВСУ на жителей Донецкой и Луганской народных республик.