«Депрессивные» деревни Пуровского района хотят присоединить к Тарко-Сале в ЯНАО

Пуровск и Сывдарма могут стать микрорайонами Тарко-Сале Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В ЯНАО отдаленные депрессивные (с убывающим населением) поселки Пуровск и Сывдарма могут стать микрорайонами города Тарко-Сале. Власти планируют упорядочить хозяйства и административный аппарат поселений, приблизить их к городу по уровню финансирования, благоустройства и строительства, сообщил URA.RU источник в органах власти.

«Вообще для поселков — это подарок судьбы. Возможно, есть консерваторы, которые будут протестовать, но это единицы из разряда „баба Яга против“. Если до конца вникнуть в суть, то понятно, что город — это другой уровень и финансирования, и внимания. Изменится подход к благоустройству, к дорогам, организации медицины, содержанию коммунальной системы. Фактически эти поселения и так тяготеют к Тарко-Сале, как спальные районы, теперь это будет и документально», — говорит инсайдер.

Собеседник предполагает, что власти создадут единую городскую агломерацию с двумя микрорайонами, развитие которых должно существенно усилиться. При этом, как заверяет источник, планируется спросить мнение жителей поселений.

«Прежде главной преградой между муниципалитетами-спутниками была дорога. В последние годы на нее выделялись большие средства, а губернатор Дмитрий Артюхов ежегодно оценивал результаты в своей поездке „Честный маршрут“. Сейчас дорога до поселка приведена в порядок — и полотно, и освещение, и сервис», — уточняет источник.

По словам инсайдера, для жителей Тарко-Сале это также выгодные условия: ямальцы смогут получить участки для многодетных семей или под индивидуальное строительство. К тому же, не будет проблем со школами и детскими садами. В районе есть свободные места в школьных и дошкольных учреждениях.

В администрацию Пуровского района был направлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.