В Челябинске на 54% вырос спрос на услуги салонов красоты

Челябинцы проявили повышенный интерес к услугам бьюти-специалистов Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске в 2022 году на 54% вырос спрос на услуги салонов красоты. Как сообщили в пресс-службе платформы «Авито», особенно востребованы парикмахеры, визажисты и мастера маникюра.

«По итогам 2022 года на „Авито.Услугах“ в Челябинске сразу на 54% вырос спрос на бьюти-специалистов. Объявлений от мастеров за год стало больше на 35%. Среди наиболее частых запросов в регионе услуги парикмахеров (плюс 53%), макияж (больше на 48%), услуги по маникюру и педикюру (плюс 42%)», — отметили в компании «Авито».

Тренд сохранился в 2023 году. В марте спрос на специалистов сферы красоты выше аналогичного периода 2022 года на 93%. Аналитики классифайда отметили, что в области среди бьюти-мастеров популярна работа на себя. Специалисты находят клиентов на онлайн-площадках и открывают собственное дело. В «Авито» указали на тенденцию с развитием бьюти-коворкингов, выступающих пространствами оборудованием для работы мастеров сферы красоты.