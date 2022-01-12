В Пермском крае снова пытаются продать убыточный конный завод

Завод разводит лошадей породы русский тяжеловоз Территориальное управление Росимущества в Пермском крае

Акции конного завода в Куединском районе Пермского края повторно выставили на торги. Они состоятся 7 февраля, — сообщается на сайте Росимущества.

«АО „Агентство Прямых Инвестиций“ объявило открытый аукцион в электронной форме по продаже 12 174 690 акций (100% уставного капитала) АО „Племенной конный завод ‚Куединский‘“, находящихся в собственности Российской Федерации», — указано на сайте ведомства.

Предыдущие торги, прошедшие в 2020 году, были признаны несостоявшимися. На аукцион не поступило ни одной заявки. Тогда начальная цена составляла 71,5 млн рублей. В этот раз ее снизили до 57,9 млн рублей.

Общество расположено в селе Центральная усадьба 3-го Госконезавода Куединского района Пермского края. Завод занимается разведением племенных лошадей породы русский тяжеловоз, производством молока и мяса крупного рогатого скота. Численность работников — 45 человек. В имущественный комплекс входят 14 земельных участков общей площадью 13,1 тыс. га и сельскохозяйственные постройки: конюшни, гаражи, амбары, склады.

Предприятие несет убытки. По данным Федеральной налоговой службы, в 2020 году доход завода составил 20,8 млн рублей, а расход 25,1 млн рублей.

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