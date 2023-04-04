04 апреля 2023

В Екатеринбурге пропала работа известного уличного художника. Фото

Екатеринбургский художник Тимофей Радя снял именитые абажуры
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Абажуры Тимофея Ради на площади Парижской Коммуны. Екатеринбург, зима, абажуры тимофея ради, виды екатеринбурга
В 2022 году абажуры появились на проспекте Ленина в середине декабря Фото:

Екатеринбургский художник Тимофей Радя снял абажуры, которые традиционно весит на фонари возле Оперного театра на проспекте Ленина в канун Нового года. Об этом в своих социальных сетях рассказал исследователь уличного искусства Алексей Шахов.

«Абажуры Ради все. Проезжал ночью, думал, показалось. Но нет. Фонари стоят голые», — написал Шахов. В этом году они провисели в центре города 107 дней.

Впервые абажуры Тимофея Ради появились на проспекте Ленина в 2013 году в рамках фестиваля светового искусства «Нетемно». В 2022 году Тимофей Радя по традиции повесил абажуры на прежнее место, украшения появляются ежегодно перед новогодними праздниками. Этой зимой их повесили 19 декабря в 11-й раз.

Абажуры пропали ночью
Абажуры пропали ночью
Фото:
Теперь они вновь появятся здесь лишь в конце года
Теперь они вновь появятся здесь лишь в конце года
Фото:
Фото:

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Екатеринбургский художник Тимофей Радя снял абажуры, которые традиционно весит на фонари возле Оперного театра на проспекте Ленина в канун Нового года. Об этом в своих социальных сетях рассказал исследователь уличного искусства Алексей Шахов. «Абажуры Ради все. Проезжал ночью, думал, показалось. Но нет. Фонари стоят голые», — написал Шахов. В этом году они провисели в центре города 107 дней. Впервые абажуры Тимофея Ради появились на проспекте Ленина в 2013 году в рамках фестиваля светового искусства «Нетемно». В 2022 году Тимофей Радя по традиции повесил абажуры на прежнее место, украшения появляются ежегодно перед новогодними праздниками. Этой зимой их повесили 19 декабря в 11-й раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
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