Екатеринбургский художник Тимофей Радя снял абажуры, которые традиционно весит на фонари возле Оперного театра на проспекте Ленина в канун Нового года. Об этом в своих социальных сетях рассказал исследователь уличного искусства Алексей Шахов.
«Абажуры Ради все. Проезжал ночью, думал, показалось. Но нет. Фонари стоят голые», — написал Шахов. В этом году они провисели в центре города 107 дней.
Впервые абажуры Тимофея Ради появились на проспекте Ленина в 2013 году в рамках фестиваля светового искусства «Нетемно». В 2022 году Тимофей Радя по традиции повесил абажуры на прежнее место, украшения появляются ежегодно перед новогодними праздниками. Этой зимой их повесили 19 декабря в 11-й раз.
Екатеринбургский художник Тимофей Радя снял абажуры, которые традиционно весит на фонари возле Оперного театра на проспекте Ленина в канун Нового года. Об этом в своих социальных сетях рассказал исследователь уличного искусства Алексей Шахов. «Абажуры Ради все. Проезжал ночью, думал, показалось. Но нет. Фонари стоят голые», — написал Шахов. В этом году они провисели в центре города 107 дней. Впервые абажуры Тимофея Ради появились на проспекте Ленина в 2013 году в рамках фестиваля светового искусства «Нетемно». В 2022 году Тимофей Радя по традиции повесил абажуры на прежнее место, украшения появляются ежегодно перед новогодними праздниками. Этой зимой их повесили 19 декабря в 11-й раз.