Свердловчане решают дефицит рабочих сериалами и экскурсиями

Работодатели придумывают яркие маркетинговые ходы, чтобы найти сотрудников на заводы

21 марта 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

В Свердловской области началась борьба за рабочих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В сфере промышленности наблюдается серьезный дефицит кадров, при этом объемы производства растут — у кого-то за счет гособоронзаказа, у кого-то из-за ухода зарубежных конкурентов. Чтобы привлечь сотрудников, предприятия идут на разные уловки — предлагают обучение с дальнейшим трудоустройством и платят стипендии, оплачивают съем квартиры, снимают сериалы для ТВ и проводят экскурсии по Свердловской области. Подробнее об этом — в материале URA.RU. По статистике, по специальности не идут работать 26% выпускников вузов и 41% выпускников, получивших среднее специальное образование. Потребность в кадрах в Свердловской области составляет порядка 6,3 тысячи работников. В целом до 2024 года в промышленность необходимо привлечь около 10 тысяч специалистов, рассказывала URA.RU руководитель отдела машиностроения и оборонно-промышленного комплекса регионального министерства промышленности и науки Любовь Аникина. На некоторых промышленных предприятиях дефицит сотрудников доходит до 20-30% и выше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководители отделов по подбору персонала предприятий составляют целые стратегии по привлечению работников. Расширенным социальным пакетом уже мало кого удивишь. При этом работа на предприятиях промышленного и оборонно-промышленного комплекса сама по себе сейчас выглядит выигрышно на фоне других сфер, пострадавших из-за экономических санкций. И уже как минимум это должно привлекать соискателей, считает руководитель клуба работодателей в УрФО HR-mnenie Андрей Попов. «Для молодых специалистов ограничили количество вариантов, и все факторы привели к тому, что оборонка и в целом промышленность стали интересны для трудоустройства. Объективно, работа на заводе — это стабильное финансирование, крупные заказы на годы и даже десятилетия вперед, хорошие зарплаты, защита государства», — отмечает Попов и добавляет — крупные холдинги сейчас вкладывают серьезные деньги в то, чтобы поднять престиж профессии рабочего. «Есть миф, что работа на государственных промышленных предприятиях — это грязь, пот и копейки. Когда-то так и было, но сейчас нет», — отмечает собеседник. Жилье и бронь от призыва У главного танкового завод России — «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») — после начала спецоперации значительно выросла потребность в новых сотрудниках. Предприятие активно публикует объявления о наборе работников в соцсетях, снимается в сюжетах на федеральном канале, расширяет географию поисков до других регионов. Новость по теме Сотрудников на главный танковый завод РФ в Нижнем Тагиле ищут через федеральный канал Сотрудникам предлагают многое — обучение и переобучение с дальнейшим трудоустройством, высокие зарплаты, иногородним — помощь с переездом и жилье, расширенный социальный пакет, путевки в санатории. Также те, у кого есть маленькие дети, могут рассчитывать на продленную работу детских садов. Это — стандартный пакет, который чаще всего предлагают предприятия промышленного и оборонно-промышленного комплекса сотрудникам. По некоторым специальностям идет еще и бронь от военной службы. На «Уралтрансмаше» (входит в концерн УВЗ) делятся своим опытом — якобы соискатели больше всего ценят возможность пройти обучение, во время которого даже выплачивают стипендию. Но заманивают кандидатов не только этим. «Мы гарантируем своевременную выплату заработной платы, оборудованные рабочие места, возможность повышения квалификации, финансовый и профессиональный рост, а также социальный пакет, включающий в себя медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение, дотации на питание и другие льготы и гарантии. Кроме того, на заводе проходит множество спортивных и культурно-массовых мероприятий, в которых проявить себя сможет каждый», — рассказывают в пресс-службе. На Уралтрансмаше планируют строить новый цех по сборке трамваев, поэтому нужны новые люди Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Работа для школьников и студентов Завод «Исеть», производящий электрические и оптические соединители, обратил внимание на школьников, которые не сдали общий государственный экзамен после девятого класса. Предприятие берет на себя расходы по обучению тех, кто не смог получить аттестат, и дает возможность трудоустроиться на завод. В целом категория студентов — одна из самых привлекательных не только для промышленников, но и в целом для бизнеса. Крупные компании сотрудничают с вузами в разных форматах. Например, Трубная металлургическая компания зовет школьников учиться в партнерских колледжах и техникумах по программе «Профессионалитет» и за 2-3 года получить рабочую специальность, а после трудоустроиться на конкретное предприятие. «Главное преимущество программы — практикоориентированность. Вместо голой теории и занятий в кабинетах — обучение в производственных мастерских, обустроенных по последнему слову техники, и посещение площадки будущего работодателя», — зазывают будущих студентов в telegram-канале ТМК. И конечно, к студентам присматриваются на государственном уровне. В частности, в Свердловской области запускают проект «Кампус» по поддержке студентов. Он подразумевает, что талантливым учащимся, которым не хватило бюджетных мест, оплатят их образование в вузе. Губернатор неоднократно говорил, что Екатеринбург должен стать студенческой столицей России. Сериалы, экскурсии, билеты на футбол В конце 2022 года яркий маркетинговый ход по привлечению сотрудников придумал ЕВРАЗ. Холдинг выпустил комедийный сериал о двух парнях, которые не могут устроиться в жизни. Все меняется к лучшему, когда они устраиваются на работу на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК. ЕВРАЗ снял сериал о том, что жизнь поменяется к лучшему, если устроиться на предприятия холдинга Фото: Анна Майорова © URA.RU «Зрителям предстоит узнать, сможет ли умный лентяй стать айтишником и влюбить в себя главную красотку предприятия, а неуверенный в себе парень дорасти до настоящего металлурга», — рассказывали в компании. Картину показали по нескольким каналам. В «Атомстройкомплексе» — строительном предприятии полного цикла на Урале — дают сотрудникам большие скидки на жилье, делают творческие и образовательные проекты для детей сотрудников. «В 2022 году развитие получил еще один блок HR-политики — организация досуга. Наши сотрудники вместе с семьями за счет компании посещают экскурсии по достопримечательностям родного края и не только расширяют свой кругозор, но и узнают о вкладе компании в сохранение историко-культурного наследия региона и развития экономики. Проект дает колоссальную отдачу и пользуется большим спросом», — отметили в компании. Сотрудникам предприятий, которые входят в СОСПП, дают билеты со скидками на матчи «Урала» Фото: telegram-канал СОСПП Еще один интересный бонус придумали в феврале для сотрудников предприятий, которые входят в Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП). Они могут посещать матчи ФК «Урал» со скидкой. «Сотрудники предприятий-членов СОСПП смогут коллективно оформить Fan ID <…>, смотреть матчи на центральных трибунах, для удобства к компании будет прикреплен персональный менеджер, билеты для участников программы будут продаваться со скидкой. Программа распространяется и на членов семей работников», — отмечали в СОСПП. Статья по теме Москва решит судьбу наземного метро в Екатеринбурге Планы работодателей по привлечению сотрудников на предприятия грандиозные. Но проблема с кадрами не решится никогда без серьезного вмешательства государства, отмечал в интервью URA.RU глава Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) и комитета по промышленности СОСПП Андрей Мисюра. «[Проблема решится, если] на федеральном уровне появится жесткий закон, который говорит — если государство платит за обучение студента, то студент должен пойти работать по распределению. Я думаю, такое решение сложно будет принять, оно противоречивое. Хотя смысл в этом есть, и как налогоплательщик я отношусь к нему хорошо: мы платим налоги и мы хотим, чтобы они шли на развитие страны, ведь это хорошо скажется на нас. Но сейчас ситуация обратная — государство тратит больше четырех триллионов рублей в год на образование, а мы говорим о том, что по техническим дисциплинам недобор», — отмечал Мисюра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В сфере промышленности наблюдается серьезный дефицит кадров, при этом объемы производства растут — у кого-то за счет гособоронзаказа, у кого-то из-за ухода зарубежных конкурентов. Чтобы привлечь сотрудников, предприятия идут на разные уловки — предлагают обучение с дальнейшим трудоустройством и платят стипендии, оплачивают съем квартиры, снимают сериалы для ТВ и проводят экскурсии по Свердловской области. Подробнее об этом — в материале URA.RU. По статистике, по специальности не идут работать 26% выпускников вузов и 41% выпускников, получивших среднее специальное образование. Потребность в кадрах в Свердловской области составляет порядка 6,3 тысячи работников. В целом до 2024 года в промышленность необходимо привлечь около 10 тысяч специалистов, рассказывала URA.RU руководитель отдела машиностроения и оборонно-промышленного комплекса регионального министерства промышленности и науки Любовь Аникина. Руководители отделов по подбору персонала предприятий составляют целые стратегии по привлечению работников. Расширенным социальным пакетом уже мало кого удивишь. При этом работа на предприятиях промышленного и оборонно-промышленного комплекса сама по себе сейчас выглядит выигрышно на фоне других сфер, пострадавших из-за экономических санкций. И уже как минимум это должно привлекать соискателей, считает руководитель клуба работодателей в УрФО HR-mnenie Андрей Попов. «Для молодых специалистов ограничили количество вариантов, и все факторы привели к тому, что оборонка и в целом промышленность стали интересны для трудоустройства. «Есть миф, что работа на государственных промышленных предприятиях — это грязь, пот и копейки. Когда-то так и было, но сейчас нет», — отмечает собеседник. У главного танкового завод России — «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») — после начала спецоперации значительно выросла потребность в новых сотрудниках. Предприятие активно публикует объявления о наборе работников в соцсетях, снимается в сюжетах на федеральном канале, расширяет географию поисков до других регионов. Сотрудникам предлагают многое — обучение и переобучение с дальнейшим трудоустройством, высокие зарплаты, иногородним — помощь с переездом и жилье, расширенный социальный пакет, путевки в санатории. Также те, у кого есть маленькие дети, могут рассчитывать на продленную работу детских садов. Это — стандартный пакет, который чаще всего предлагают предприятия промышленного и оборонно-промышленного комплекса сотрудникам. По некоторым специальностям идет еще и бронь от военной службы. На «Уралтрансмаше» (входит в концерн УВЗ) делятся своим опытом — якобы соискатели больше всего ценят возможность пройти обучение, во время которого даже выплачивают стипендию. Но заманивают кандидатов не только этим. «Мы гарантируем своевременную выплату заработной платы, оборудованные рабочие места, возможность повышения квалификации, финансовый и профессиональный рост, а также социальный пакет, включающий в себя медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение, дотации на питание и другие льготы и гарантии. Кроме того, на заводе проходит множество спортивных и культурно-массовых мероприятий, в которых проявить себя сможет каждый», — рассказывают в пресс-службе. Завод «Исеть», производящий электрические и оптические соединители, обратил внимание на школьников, которые не сдали общий государственный экзамен после девятого класса. Предприятие берет на себя расходы по обучению тех, кто не смог получить аттестат, и дает возможность трудоустроиться на завод. Крупные компании сотрудничают с вузами в разных форматах. Например, Трубная металлургическая компания зовет школьников учиться в партнерских колледжах и техникумах по программе «Профессионалитет» и за 2-3 года получить рабочую специальность, а после трудоустроиться на конкретное предприятие. «Главное преимущество программы — практикоориентированность. Вместо голой теории и занятий в кабинетах — обучение в производственных мастерских, обустроенных по последнему слову техники, и посещение площадки будущего работодателя», — зазывают будущих студентов в telegram-канале ТМК. И конечно, к студентам присматриваются на государственном уровне. В частности, в Свердловской области запускают проект «Кампус» по поддержке студентов. Он подразумевает, что талантливым учащимся, которым не хватило бюджетных мест, оплатят их образование в вузе. Губернатор неоднократно говорил, что Екатеринбург должен стать студенческой столицей России. В конце 2022 года яркий маркетинговый ход по привлечению сотрудников придумал ЕВРАЗ. Холдинг выпустил комедийный сериал о двух парнях, которые не могут устроиться в жизни. Все меняется к лучшему, когда они устраиваются на работу на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК. «Зрителям предстоит узнать, сможет ли умный лентяй стать айтишником и влюбить в себя главную красотку предприятия, а неуверенный в себе парень дорасти до настоящего металлурга», — рассказывали в компании. Картину показали по нескольким каналам. В «Атомстройкомплексе» — строительном предприятии полного цикла на Урале — дают сотрудникам большие скидки на жилье, делают творческие и образовательные проекты для детей сотрудников. «В 2022 году развитие получил еще один блок HR-политики — организация досуга. Наши сотрудники вместе с семьями за счет компании посещают экскурсии по достопримечательностям родного края и не только расширяют свой кругозор, но и узнают о вкладе компании в сохранение историко-культурного наследия региона и развития экономики. Проект дает колоссальную отдачу и пользуется большим спросом», — отметили в компании. Еще один интересный бонус придумали в феврале для сотрудников предприятий, которые входят в Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП). Они могут посещать матчи ФК «Урал» со скидкой. «Сотрудники предприятий-членов СОСПП смогут коллективно оформить Fan ID <…>, смотреть матчи на центральных трибунах, для удобства к компании будет прикреплен персональный менеджер, билеты для участников программы будут продаваться со скидкой. Программа распространяется и на членов семей работников», — отмечали в СОСПП. Планы работодателей по привлечению сотрудников на предприятия грандиозные. Но проблема с кадрами не решится никогда без серьезного вмешательства государства, отмечал в интервью URA.RU глава Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) и комитета по промышленности СОСПП Андрей Мисюра. «[Проблема решится, если] на федеральном уровне появится жесткий закон, который говорит — если государство платит за обучение студента, то студент должен пойти работать по распределению. Я думаю, такое решение сложно будет принять, оно противоречивое. Хотя смысл в этом есть, и как налогоплательщик я отношусь к нему хорошо: мы платим налоги и мы хотим, чтобы они шли на развитие страны, ведь это хорошо скажется на нас. Но сейчас ситуация обратная — государство тратит больше четырех триллионов рублей в год на образование, а мы говорим о том, что по техническим дисциплинам недобор», — отмечал Мисюра.