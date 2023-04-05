В Госдуме высказались о судьбе английского языка в школах

Депутат Госдумы Лантратова считает необходимым оставить английский язык в школах и вузах

06 апреля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

В школах и вузах РФ продолжат изучать европейские языки, отметила Яна Лантратова Фото: Размик Закарян © URA.RU Европейские языки, в частности английский, останутся приоритетными в программах школ и вузов России, несмотря на политические противоречия. Об этом в беседе с URA.RU заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. «Европейские языки будут востребованы, несмотря на какие-либо политические противоречия. Их изучение будет также приоритетным в школах и высших учебных заведениях. Большая часть научных работ в мире издается на английском языке, и в ближайшее годы тот же китайский навряд ли его заменит. Молодежи надо изучать языки, которые им хочется изучать», — подчеркнула Яна Лантратова. При этом депутат Госдумы отметила, что российские школьники все больше интереса стали проявлять к китайскому языку. «Насколько мне известно, российские школьники проявляют интерес к китайскому языку, и я их выбор понимаю. У наших отношений с Китаем большое будущее», — добавила Лантратова. Ранее пресс-служба Московского физико-технического института (МФТИ) сообщила, что в вузе обсуждается вопрос возможности закрепления за китайским языком статуса второго обязательного. Изучение других, кроме английского, будет факультативным. По данным портала по поиску работы HeadHunter, в России с января по март на 40% вырос спрос на работников, знающих китайский язык. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Европейские языки, в частности английский, останутся приоритетными в программах школ и вузов России, несмотря на политические противоречия. Об этом в беседе с URA.RU заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. «Европейские языки будут востребованы, несмотря на какие-либо политические противоречия. Их изучение будет также приоритетным в школах и высших учебных заведениях. Большая часть научных работ в мире издается на английском языке, и в ближайшее годы тот же китайский навряд ли его заменит. Молодежи надо изучать языки, которые им хочется изучать», — подчеркнула Яна Лантратова. При этом депутат Госдумы отметила, что российские школьники все больше интереса стали проявлять к китайскому языку. «Насколько мне известно, российские школьники проявляют интерес к китайскому языку, и я их выбор понимаю. У наших отношений с Китаем большое будущее», — добавила Лантратова. Ранее пресс-служба Московского физико-технического института (МФТИ) сообщила, что в вузе обсуждается вопрос возможности закрепления за китайским языком статуса второго обязательного. Изучение других, кроме английского, будет факультативным. По данным портала по поиску работы HeadHunter, в России с января по март на 40% вырос спрос на работников, знающих китайский язык.