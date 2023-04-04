Жители челябинского поселка отрезаны от мира из-за паводка

Дорогу к поселку Александровский перекрыли из-за перелива реки Фото: Кондрат Александров © URA.RU

В Кизильском районе Челябинской области 5 апреля река Большая Караганка перелилась через дорогу из-за талого снега, отрезав путь в поселок Александровский. Об этом URA.RU сообщили местные жители.

«Уровень воды в реке Большая Караганка поднялся из-за таяния снега, что привело к переливу воды через дорогу, ведущую к поселку Александровский. Участок дороги перекрыт запрещающими знаками. Переправление через разлив возможен с помощью трактора или резиновой лодки с сотрудниками МЧС», — рассказали жители района.

В 67 частных жилых домах проживают 217 человек, среди которых 40 несовершеннолетних. Жители обеспечены продуктами питания и медикаментами. Подтопление домам не угрожает. Ширина перелива на данный момент составляет 54 метра, глубина 90 сантиметров.

В пресс-службе администрации района корреспондента URA.RU направили в отдел ГО и ЧС. Там на звонок никто не ответил.