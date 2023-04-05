Иностранец получил 12 лет за содействие терроризму на Сахалине

06 апреля 2023 в 07:21 Размер текста - 17 +

Житель Сахалина осуществлял денежные переводы террористической группировке Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Суд на Сахалине приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы за участие в подготовке преступных действий террористической направленности. Об этом рассказали в пресс-службе управления ФСБ России по Сахалинской области. «Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы за осуществление помощи террористической группировке», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что житель являлся приверженцем радикального ислама и осуществлял денежные переводы в пользу террористической группировки, а также принимал участие в подготовке преступлений террористической направленности. Отмечается, что первые три года наказания подсудимый проведет в тюрьме, а остальные девять — в исправительной колонии строгого режима. Мужчина имел гражданство одной из центральноазиатских республик. Также 37-летний житель Сахалинской области был участником запрещенной террористической организации, заключили в пресс-службе.

Суд на Сахалине приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы за участие в подготовке преступных действий террористической направленности. Об этом рассказали в пресс-службе управления ФСБ России по Сахалинской области. «Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы за осуществление помощи террористической группировке», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что житель являлся приверженцем радикального ислама и осуществлял денежные переводы в пользу террористической группировки, а также принимал участие в подготовке преступлений террористической направленности. Отмечается, что первые три года наказания подсудимый проведет в тюрьме, а остальные девять — в исправительной колонии строгого режима. Мужчина имел гражданство одной из центральноазиатских республик. Также 37-летний житель Сахалинской области был участником запрещенной террористической организации, заключили в пресс-службе.