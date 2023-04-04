04 апреля 2023

Курганский ЗАГС раскрыл стоимость регистраций брака в новых местах

В Кургане регистрация брака в ледовом дворце стоит дешевле, чем в музее
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, молодожены, свадьба, цветы, молодая пара
Курганцам предлагают регистрировать брак в ледовом дворце и музеях Фото:

Сотрудники управления ЗАГС Курганской области раскрыли стоимость процедуры бракосочетания в новых местах. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили работники ведомства.

«Регистрация брака в „Дом-музей декабристов“ обойдется курганским молодоженам примерно в 3 500 рублей. В музее истории города Кургана примерная цена составляет 1 500 рублей. Про Ледовый дворец имени Парышева мы точно сказать не можем, но цена примерно такая же», — рассказали URA.RU в управлении. Сотрудники также отмечают, что дополнительно молодоженам нужно заплатить госпошлину в районе 350 рублей.

Сообщается, что свободные даты молодожены могут узнать непосредственно в день подачи заявления. В таких помещениях, как музеи и ледовый дворец даты зависят от их руководителей. В управлении ЗАГСа также добавили ночные регистрации. Они проводятся самим ведомством и имеют ограничения по датам — всего такие регистрации могут проходить три дня в году (с 20:00 до 03:00). «Решение добавить такую услугу вызвано Всероссийской акцией „Ночь в музее“, поэтому ночные регистрации будут проходить в день этого события, а также в дни зимнего и летнего солнцестояния», — пояснили в курганском ЗАГСе. Как отмечают в ведомстве, новые места для регистраций есть, но в ближайшее время добавлять их они не планируют.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане возник ажиотаж из-за красивых дат для свадьбы. Из-за высокого спроса среди молодоженов, сотрудники местного ЗАГСа вынуждены добавить новые даты для регистрации брака.

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Сотрудники управления ЗАГС Курганской области раскрыли стоимость процедуры бракосочетания в новых местах. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили работники ведомства. «Регистрация брака в „Дом-музей декабристов“ обойдется курганским молодоженам примерно в 3 500 рублей. В музее истории города Кургана примерная цена составляет 1 500 рублей. Про Ледовый дворец имени Парышева мы точно сказать не можем, но цена примерно такая же», — рассказали URA.RU в управлении. Сотрудники также отмечают, что дополнительно молодоженам нужно заплатить госпошлину в районе 350 рублей. Сообщается, что свободные даты молодожены могут узнать непосредственно в день подачи заявления. В таких помещениях, как музеи и ледовый дворец даты зависят от их руководителей. В управлении ЗАГСа также добавили ночные регистрации. Они проводятся самим ведомством и имеют ограничения по датам — всего такие регистрации могут проходить три дня в году (с 20:00 до 03:00). «Решение добавить такую услугу вызвано Всероссийской акцией „Ночь в музее“, поэтому ночные регистрации будут проходить в день этого события, а также в дни зимнего и летнего солнцестояния», — пояснили в курганском ЗАГСе. Как отмечают в ведомстве, новые места для регистраций есть, но в ближайшее время добавлять их они не планируют. Ранее URA.RU писало, что в Кургане возник ажиотаж из-за красивых дат для свадьбы. Из-за высокого спроса среди молодоженов, сотрудники местного ЗАГСа вынуждены добавить новые даты для регистрации брака.
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