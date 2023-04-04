Пермячка предлагает ослицу в подарок за покупку коровьей фермы

05 апреля 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

Ослицу покупателю фермы отдадут бесплатно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Пермского края решила ускорить продажу коровьей фермы на сайте «Авито», предлагая потенциальным покупателям бонус. Тем, кто приобретет бизнес, она подарит ослицу. «Продам действующую ферму в деревне Ольховочка Чайковского района Пермского края. Сейчас содержится около 100 голов крупного рогатого скота, лошадь для выпаса. В подарок оставим ослицу, обученную для детей. Вишенка на торте — жилой дом прямо на территории. Два этажа, кухня, 2 санузла, пять комнат и зимний сад», — сообщает в объявлении хозяйка фермы. Она уточняет, что на ферме работают четыре человека, есть возможность увеличить штат. Также в распоряжение покупателя перейдет вся сельхозтехника, в том числе два трактора и комбайн. Стоимость бизнеса в объявлении не указана. Ранее URA.RU рассказывало, что в Кировском районе Перми продается ферма с животными и сельхозтехникой. Актив предлагают купить за 5,5 миллионов рублей.

Жительница Пермского края решила ускорить продажу коровьей фермы на сайте «Авито», предлагая потенциальным покупателям бонус. Тем, кто приобретет бизнес, она подарит ослицу. «Продам действующую ферму в деревне Ольховочка Чайковского района Пермского края. Сейчас содержится около 100 голов крупного рогатого скота, лошадь для выпаса. В подарок оставим ослицу, обученную для детей. Вишенка на торте — жилой дом прямо на территории. Два этажа, кухня, 2 санузла, пять комнат и зимний сад», — сообщает в объявлении хозяйка фермы. Она уточняет, что на ферме работают четыре человека, есть возможность увеличить штат. Также в распоряжение покупателя перейдет вся сельхозтехника, в том числе два трактора и комбайн. Стоимость бизнеса в объявлении не указана. Ранее URA.RU рассказывало, что в Кировском районе Перми продается ферма с животными и сельхозтехникой. Актив предлагают купить за 5,5 миллионов рублей.