Пермячка предлагает ослицу в подарок за покупку коровьей фермы

Жительница Пермского края решила ускорить продажу коровьей фермы на сайте «Авито», предлагая потенциальным покупателям бонус. Тем, кто приобретет бизнес, она подарит ослицу.
«Продам действующую ферму в деревне Ольховочка Чайковского района Пермского края. Сейчас содержится около 100 голов крупного рогатого скота, лошадь для выпаса. В подарок оставим ослицу, обученную для детей. Вишенка на торте — жилой дом прямо на территории. Два этажа, кухня, 2 санузла, пять комнат и зимний сад», — сообщает в объявлении хозяйка фермы.
Она уточняет, что на ферме работают четыре человека, есть возможность увеличить штат. Также в распоряжение покупателя перейдет вся сельхозтехника, в том числе два трактора и комбайн. Стоимость бизнеса в объявлении не указана.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Кировском районе Перми продается ферма с животными и сельхозтехникой. Актив предлагают купить за 5,5 миллионов рублей.
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