Старший лейтенант армии ДНР раскрыл основные методы ведения боев ВСУ

Старший лейтенант армии ДНР Матюшин: ВСУ используют под Донецком советскую военную тактику

06 апреля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

На киевском направлении ВСУ применяли западную военную тактику, напомнил Александр Матюшин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ использует разные методы ведения боевых действий на Украине — западные на Киевском, Харьковском и Славянском направлении и советские под Донецком. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин. «Украинская армия сейчас использует разные методы ведения войны. Допустим, во время нашего наступления на Киевском направлении они применяли западную тактику пропуска колонн. Она была испробована моджахедами еще во время войны в Афганистане в 80-тых годах. Когда небольшие мобильные группы нападали на танковые колонны, уничтожали, допустим, первую и последнюю машину, идущую по дороге, и после этого уже зажатый транспорт расстреливали как в тире. На Харьковском и на Славянском направлении, когда мы наступали в прошлом году, [ВСУ] использовались мобильные группы на пикапах с крупнокалиберным пулеметом. Они, пересекая линию фронта, заходили к нам в тыл и расстреливали малые группы наших войск, также уничтожая попутно из гранатометов какую-нибудь бронетехнику», — объяснил Александр Матюшин. Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке подчеркнул, что под Донецком ВСУ привлекает большое количество техники и людей. «Что касается непосредственно боев под Донецком, то тут, конечно же, в массе своей используется тактика, наработанная еще Советской армией: громадные укрепления, привлечение большого количества войск для удержания позиций, и если атаки, то массированные с привлечением большого количества бронетехники. Плюс, конечно же, привычка украинских войск не считаться с потерями и идти массово», — добавил Матюшин. Ранее британский военный стратег Глен Грант назвал пять роковых слабостей, которые могут привести к поражению ВСУ. Среди них — разрозненность армии и следование советским методам ведения боевых действий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ использует разные методы ведения боевых действий на Украине — западные на Киевском, Харьковском и Славянском направлении и советские под Донецком. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин. «Украинская армия сейчас использует разные методы ведения войны. Допустим, во время нашего наступления на Киевском направлении они применяли западную тактику пропуска колонн. Она была испробована моджахедами еще во время войны в Афганистане в 80-тых годах. Когда небольшие мобильные группы нападали на танковые колонны, уничтожали, допустим, первую и последнюю машину, идущую по дороге, и после этого уже зажатый транспорт расстреливали как в тире. На Харьковском и на Славянском направлении, когда мы наступали в прошлом году, [ВСУ] использовались мобильные группы на пикапах с крупнокалиберным пулеметом. Они, пересекая линию фронта, заходили к нам в тыл и расстреливали малые группы наших войск, также уничтожая попутно из гранатометов какую-нибудь бронетехнику», — объяснил Александр Матюшин. Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке подчеркнул, что под Донецком ВСУ привлекает большое количество техники и людей. «Что касается непосредственно боев под Донецком, то тут, конечно же, в массе своей используется тактика, наработанная еще Советской армией: громадные укрепления, привлечение большого количества войск для удержания позиций, и если атаки, то массированные с привлечением большого количества бронетехники. Плюс, конечно же, привычка украинских войск не считаться с потерями и идти массово», — добавил Матюшин. Ранее британский военный стратег Глен Грант назвал пять роковых слабостей, которые могут привести к поражению ВСУ. Среди них — разрозненность армии и следование советским методам ведения боевых действий.