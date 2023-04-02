Британский стратег назвал пять слабостей ВСУ, из-за которых Киев проиграет в СВО

Британский стратег Грант: ВСУ имеют слабую подготовку и неорганизованную структуру

03 апреля 2023 в 08:30 Размер текста - 17 +

Украинским командирам нужно переходить на западные методы ведения войны, заявил Глен Грант Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия пять слабостей, которые станут для нее роковыми и приведут к поражению, если Киев их не учтет. Среди них разрозненность армии, слабый уровень командования и слабая подготовка солдат. Об этом заявляет британский военный стратег Глен Грант, призывая Вооруженные силы Украины (ВСУ) перейти к тактике НАТО. Первая слабость, по словам стратега, заключается в том, что ВСУ на сегодня разрознены. «Украинским военным не хватает „концепции единой армии“», — подчеркивает Глен Грант в материале для немецкого издания Focus Online . Также он поясняет, что украинские командиры все еще следуют советским методам ведения войны, отмечая их неэффективность. По его мнению, армии Украины нужно переходить на западные методы. Вторая слабость, считает Грант, заключается в том, что украинские подразделения не имеют четких границ. Тем самым, батальоны ВСУ пересекают чужие границы своих коллег и это приводит к непредвиденным жертвам в собственных рядах. Также стратег отмечает слабый уровень украинского командования. «Те, кто отдает непрофессиональные приказы <…> должны быть быстро переведены на другие обязанности», — поясняет аналитик. Среди остальных причин он приводит бессмысленную бюрократию в рядах ВСУ и общую слабую подготовку солдат. Ранее российские военные нашли еще одну слабость ВСУ — это исчерпание собственных сил, пояснил командир мотострелковой роты с позывным «Тайфун». Помимо этого, слабость украинских сил связана с отсутствием ракет дальнего радиуса, пишет Geopolitical Futures. Уязвимость Украины заключается и в зависимости от зарубежных поставок вооружения, пишет «Национальная служба новостей». Ослабление ВСУ может стать переломным моментом в конфликте, сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинская армия пять слабостей, которые станут для нее роковыми и приведут к поражению, если Киев их не учтет. Среди них разрозненность армии, слабый уровень командования и слабая подготовка солдат. Об этом заявляет британский военный стратег Глен Грант, призывая Вооруженные силы Украины (ВСУ) перейти к тактике НАТО. Первая слабость, по словам стратега, заключается в том, что ВСУ на сегодня разрознены. «Украинским военным не хватает „концепции единой армии“», — подчеркивает Глен Грант в материале для немецкого издания Focus Online. Также он поясняет, что украинские командиры все еще следуют советским методам ведения войны, отмечая их неэффективность. По его мнению, армии Украины нужно переходить на западные методы. Вторая слабость, считает Грант, заключается в том, что украинские подразделения не имеют четких границ. Тем самым, батальоны ВСУ пересекают чужие границы своих коллег и это приводит к непредвиденным жертвам в собственных рядах. Также стратег отмечает слабый уровень украинского командования. «Те, кто отдает непрофессиональные приказы <…> должны быть быстро переведены на другие обязанности», — поясняет аналитик. Среди остальных причин он приводит бессмысленную бюрократию в рядах ВСУ и общую слабую подготовку солдат. Ранее российские военные нашли еще одну слабость ВСУ — это исчерпание собственных сил, пояснил командир мотострелковой роты с позывным «Тайфун». Помимо этого, слабость украинских сил связана с отсутствием ракет дальнего радиуса, пишет Geopolitical Futures. Уязвимость Украины заключается и в зависимости от зарубежных поставок вооружения, пишет «Национальная служба новостей». Ослабление ВСУ может стать переломным моментом в конфликте, сообщает RT.