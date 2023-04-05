В Екатеринбурге с начала года вырос спрос на покупку новостроек

05 апреля 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

За последний год стоимость квадратного метра в новостройках Екатеринбурга выросла на 8,8% Фото: Размик Закарян © URA.RU За первый квартал 2023 года спрос на покупку квартир в новостройках Екатеринбурга вырос на 5,9%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость». «За последние три месяца 2023 года спрос на новостройки в столице Урала вырос на 5,9%, по всей России на 4,8%. На 19,3% стали чаще интересоваться объектами со свободной планировкой, на 12% — многокомнатными квартирами, на 6,2% — двухкомнатными, на 4,7% — „однушками“, на 3,7% — „трешками“ и студиями на 0,3%», — сказано в сообщении. Также за первый квартал выросли объем предложений на первичном рынке недвижимости в Екатеринбурге на 1,1% и стоимость квадратного метра на 0,7%. По сравнению с первым кварталом 2022 года предложение квартир в новостройках Екатеринбурга увеличилось на 1,1%. За года стоимость квадратного метра в новостройках города поднялась на 8,8%. Ранее URA.RU сообщало, что идеальный сезон для приобретения квартиры либо же ее аренды в Свердловской области является промежуток времени с ноября по апрель. Особо выгодные предложения появляются в декабре.

За первый квартал 2023 года спрос на покупку квартир в новостройках Екатеринбурга вырос на 5,9%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость». «За последние три месяца 2023 года спрос на новостройки в столице Урала вырос на 5,9%, по всей России на 4,8%. На 19,3% стали чаще интересоваться объектами со свободной планировкой, на 12% — многокомнатными квартирами, на 6,2% — двухкомнатными, на 4,7% — „однушками“, на 3,7% — „трешками“ и студиями на 0,3%», — сказано в сообщении. Также за первый квартал выросли объем предложений на первичном рынке недвижимости в Екатеринбурге на 1,1% и стоимость квадратного метра на 0,7%. По сравнению с первым кварталом 2022 года предложение квартир в новостройках Екатеринбурга увеличилось на 1,1%. За года стоимость квадратного метра в новостройках города поднялась на 8,8%. Ранее URA.RU сообщало, что идеальный сезон для приобретения квартиры либо же ее аренды в Свердловской области является промежуток времени с ноября по апрель. Особо выгодные предложения появляются в декабре.