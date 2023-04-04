В Перми представили подробности проекта третьего моста через Каму

Стали известны подробности реализации проекта третьего моста через Каму в Перми. Их представили на совещании краевого правительства представители министерства транспорта Пермского края.
«Для того, чтобы реализовать проект можно было поэтапно, он разбит на шесть частей. Планируется, что в первую очередь будет начато переустройство площади Гайдара с устройством разрезного кольцевого пересечения со светофорным регулированием: это позволит связать в единую сеть новую улицу Строителей и тоннель в створе улицы Вишерской, которые уже возводятся в Перми», — сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Следующим этапом будет строительство самого моста через Каму. К нему обустроят подходы, которые свяжут мост с улицей Окулова на левом берегу Камы и улицу Борцов Революции на правом берегу. Далее будет построено новое направление от Борцов Революции до улицы Жукова, реконструкция улицы Спешилова в месте примыкания к этому направлению и транспортная развязка на пересечении «Дороги Дружбы», улиц Докучаева, Спешилова и Якутской.
Кроме того, на левом берегу построят эстакаду на площади Гайдара и реконструируют подходы с нескольких сторон. Выход с моста на левом берегу планируется на улице Окулова в районе улиц Дзержинского и Хохрякова. Проект предполагает, что необходимо будет также построить путепровод, кольцевые эстакады на съезде, примыкание к улице Окулова и узел на площади Гайдара.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми раньше срока завершили проектирование третьего моста через Каму. В планах начать строительство моста в 2024 году.
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