04 апреля 2023

Директор курганской клиники улетел в Китай и открыл медицинский центр. Фото

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Пробег на призы кавалера "Ордена Улыбки". Курган, центр илизарова, рнц вто илизарова, скорая помошь
Директор центра Илизарова улетел в Китай Фото:

Глава курганского медицинского центра имени Илизарова Александр Бурцев принял участие в открытии ортопедического центра в городе Ланфан (Китай). Об этом сообщается на сайте медицинского учерждения.

«Директор НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова <…> принял участие в торжественном открытии в городе Ланфан китайско-российского Илизаровского центра травматологии и ортопедической реконструкции», — рассказали о событии в центре Илизарова.

Директора центра пригласили на открытие из-за многолетнего сотрудничества курганцев с китайскими клиниками. В частности, врачи из Китая приезжают в курганский центр.

Накануне Бурцев подписал с директором местной клиники соглашение о дополнительном сотрудничестве. В рамках его стороны договорились обучать китайских врачей на платформе илизаровского центра, проводить совместные научные конференции.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском центре появилось новое оборудование. Руководство медицинской клиники надеется с его помощи печатать протезы и импланты в промышленных масштабах.

центр Илизарова в Китае
Директор курганской клиники открыл новый совместный медцентр в Китае
центр Илизарова в Китае
Подписание соглашения между курганским центром и китайской клиникой

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Глава курганского медицинского центра имени Илизарова Александр Бурцев принял участие в открытии ортопедического центра в городе Ланфан (Китай). Об этом сообщается на сайте медицинского учерждения. «Директор НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова <…> принял участие в торжественном открытии в городе Ланфан китайско-российского Илизаровского центра травматологии и ортопедической реконструкции», — рассказали о событии в центре Илизарова. Директора центра пригласили на открытие из-за многолетнего сотрудничества курганцев с китайскими клиниками. В частности, врачи из Китая приезжают в курганский центр. Накануне Бурцев подписал с директором местной клиники соглашение о дополнительном сотрудничестве. В рамках его стороны договорились обучать китайских врачей на платформе илизаровского центра, проводить совместные научные конференции. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском центре появилось новое оборудование. Руководство медицинской клиники надеется с его помощи печатать протезы и импланты в промышленных масштабах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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