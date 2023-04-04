Глава курганского медицинского центра имени Илизарова Александр Бурцев принял участие в открытии ортопедического центра в городе Ланфан (Китай). Об этом сообщается на сайте медицинского учерждения.
«Директор НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова <…> принял участие в торжественном открытии в городе Ланфан китайско-российского Илизаровского центра травматологии и ортопедической реконструкции», — рассказали о событии в центре Илизарова.
Директора центра пригласили на открытие из-за многолетнего сотрудничества курганцев с китайскими клиниками. В частности, врачи из Китая приезжают в курганский центр.
Накануне Бурцев подписал с директором местной клиники соглашение о дополнительном сотрудничестве. В рамках его стороны договорились обучать китайских врачей на платформе илизаровского центра, проводить совместные научные конференции.
Глава курганского медицинского центра имени Илизарова Александр Бурцев принял участие в открытии ортопедического центра в городе Ланфан (Китай). Об этом сообщается на сайте медицинского учерждения. «Директор НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова <…> принял участие в торжественном открытии в городе Ланфан китайско-российского Илизаровского центра травматологии и ортопедической реконструкции», — рассказали о событии в центре Илизарова. Директора центра пригласили на открытие из-за многолетнего сотрудничества курганцев с китайскими клиниками. В частности, врачи из Китая приезжают в курганский центр. Накануне Бурцев подписал с директором местной клиники соглашение о дополнительном сотрудничестве. В рамках его стороны договорились обучать китайских врачей на платформе илизаровского центра, проводить совместные научные конференции. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском центре появилось новое оборудование. Руководство медицинской клиники надеется с его помощи печатать протезы и импланты в промышленных масштабах.