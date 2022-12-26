В курганском центре Илизарова будут печатать протезы и имплантаты на новом 3D принтере

В центре Илизарова в Кургане появился новый 3D принтер, с помощью которого печатать протезы станут в промышленных масштабах

В центре Илизарова появилось новое оборудование для изготовления протезов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В медицинском центре Илизарова в Кургане появился новый 3D принтер, с помощью которого печатать протезы и имплантаты станет возможным в промышленных масштабах. О том, что научный парк учреждения пополнился современным оборудованием, сообщается на официальной странице центра в соцсети «ВКонтакте».

«В арсенале ученых НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова Минздрава России появился новый 3D принтер, который способен решать разнообразные задачи в промышленных масштабах. В центре 3 принтера, это четвертый. Возможности применения 3D печати в Центре Илизарова бесконечны. В медицинской науке — это направления: прототирование, протезирование и ортезирование, интраоперационная навигация и создание персонализированных имплантатов», — уточняют в медучреждении.

В центре Илизарова сообщили, что рассматривают возможность 3D печати из пластика, так как с ним работать легче, его много и он разнообразен. Сотрудники добавили, что недавно на 3D принтере напечатали самый маленький аппарат Илизарова из тончайшего пластика, его размеры чуть больше сантиметра.

Ранее Курганский госуниверситет и Центр имени Илизарова обсудили совместную работу по разработке технологий печати медицинских аппаратов. URA.RU также сообщало, что врачи учреждения отказываются от иностранных имплантатов и самостоятельно печатают их на 3D-принтерах.