Сотрудники «Сургутнефтегаза» возмущены штрафами за пересменку на месторождениях

Нефтяникам урезают заплату за пересменку больше 15 мин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Рабочих бригад капитального ремонта скважин «Сургутнефтегаза» лишают премий за пересменки, которые превышают 15 минут. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сотрудник компании.

«В НГДУ „Сургутнефть“, относящемся к „СНГ“, лишают премии, если перерыв между сменой бригад больше четверти часа. Не обращают внимание на обстоятельства, задержку техники, при малейшем нарушении графика заставляют писать объяснительную, а после — получаешь приказ о депремировании», — рассказал нефтяник.

Сотрудники подчеркивают, что наказывают только рабочих, а десятичасовые простои оборудования по вине руководства оставляют без внимания. Оперативно получить комментарий в «Сургутнефтегазе» URA.RU не удалось. В пресс-службе не ответили на телефонный звонок корреспондента.

Ранее URA.RU сообщало, что вахтовикам «Сургутнефтегаза» угрожают лишением премий за тяжелый багаж при перелетах. Нефтяники потребовали у начальства установить весы, чтобы взвешивать сумки перед отправлением в аэропорт.