Челябинские синоптики выступили с экстренным предупреждением

В Челябинской области повысится вероятность лесных пожаров

Челябинцев предупредили о наступлении поры природных пожаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайшие дни в Челябинской области резко усилится вероятность природных пожаров. Об этом впервые с начала года предупредил 5 апреля региональный ЦГМС.

«В северной половине Челябинской области 5—6 апреля местами ожидается высокая пожарная опасность. Ситуация соответствует IV классу горимости леса по региональной шкале», — говорится в сообщении гидрометоцентра.

Ранее МЧС объявило третью степень пожарной опасности в 23 муниципалитетах региона. Минэкологии предупредило жителей областного центра, что дым и запах гари может появиться в Челябинске из-за пожаров в области.