Челябинские синоптики выступили с экстренным предупреждением

Челябинцев предупредили о наступлении поры природных пожаров
В ближайшие дни в Челябинской области резко усилится вероятность природных пожаров. Об этом впервые с начала года предупредил 5 апреля региональный ЦГМС.
«В северной половине Челябинской области 5—6 апреля местами ожидается высокая пожарная опасность. Ситуация соответствует IV классу горимости леса по региональной шкале», — говорится в сообщении гидрометоцентра.
Ранее МЧС объявило третью степень пожарной опасности в 23 муниципалитетах региона. Минэкологии предупредило жителей областного центра, что дым и запах гари может появиться в Челябинске из-за пожаров в области.
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