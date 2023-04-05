Челябинские синоптики выступили с экстренным предупреждением

В Челябинской области повысится вероятность лесных пожаров
© Служба новостей «URA.RU»
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Совместные учения МЧС Челябинской и Курганской областей по тушению лесных пожаров. Челябинск, пожар, пламя, огонь, лесной пожар, сельскохозяйственный пал, пожароопасный период, ландшафтный пожар
Челябинцев предупредили о наступлении поры природных пожаров Фото:

В ближайшие дни в Челябинской области резко усилится вероятность природных пожаров. Об этом впервые с начала года предупредил 5 апреля региональный ЦГМС.

«В северной половине Челябинской области 5—6 апреля местами ожидается высокая пожарная опасность. Ситуация соответствует IV классу горимости леса по региональной шкале», — говорится в сообщении гидрометоцентра.

Ранее МЧС объявило третью степень пожарной опасности в 23 муниципалитетах региона. Минэкологии предупредило жителей областного центра, что дым и запах гари может появиться в Челябинске из-за пожаров в области.

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В ближайшие дни в Челябинской области резко усилится вероятность природных пожаров. Об этом впервые с начала года предупредил 5 апреля региональный ЦГМС. «В северной половине Челябинской области 5—6 апреля местами ожидается высокая пожарная опасность. Ситуация соответствует IV классу горимости леса по региональной шкале», — говорится в сообщении гидрометоцентра. Ранее МЧС объявило третью степень пожарной опасности в 23 муниципалитетах региона. Минэкологии предупредило жителей областного центра, что дым и запах гари может появиться в Челябинске из-за пожаров в области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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