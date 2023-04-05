В Екатеринбурге мошенники обманули девушку на 17 млн рублей

05 апреля 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции задержали мошенников из Казани в четырехзвездочном отеле Екатеринбурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге жительницу Краснодарского края мошенники обманули на 17 млн рублей при обналичивании денег с криптовалюты. Двое мужчин расплатились за электронную валюту подделанными 200 тысячами евро. «Жительница Краснодарского края вкладывалась в USDT, скопив 196,5 тысячи евро, решила их обналичить. Сделка проходила в Екатеринбурге, через знакомого девушки, который согласился съездить забрать наличные за нее. В назначенный момент приехали покупатели — два мужчины — и передали наличные средства. Девушка в ответ перевела криптовалюту на кошелек покупателя. Позже выяснилось, что все переданные почти 200 тысяч евро — подделка», — пишет telegram-канал SHOT. В четырехзвездочном отеле уральской столицы сотрудники полиции нашли мошенников. Покупателями криптовалюты оказались мужчины из Казани. Безработный нанял кладовщика Wildberries в качестве «охранника» за 50 тысяч рублей, чтобы тот добавлял ему серьезности во время сделки. Нанятый сотрудник пункта выдачи заказов уверяет, что не знал о том, что участвует в такой схеме. Также у задержанных в гостиничном номере нашли еще около 300 тысяч евро (поддельные или нет, не уточняется).

В Екатеринбурге жительницу Краснодарского края мошенники обманули на 17 млн рублей при обналичивании денег с криптовалюты. Двое мужчин расплатились за электронную валюту подделанными 200 тысячами евро. «Жительница Краснодарского края вкладывалась в USDT, скопив 196,5 тысячи евро, решила их обналичить. Сделка проходила в Екатеринбурге, через знакомого девушки, который согласился съездить забрать наличные за нее. В назначенный момент приехали покупатели — два мужчины — и передали наличные средства. Девушка в ответ перевела криптовалюту на кошелек покупателя. Позже выяснилось, что все переданные почти 200 тысяч евро — подделка», — пишет telegram-канал SHOT. В четырехзвездочном отеле уральской столицы сотрудники полиции нашли мошенников. Покупателями криптовалюты оказались мужчины из Казани. Безработный нанял кладовщика Wildberries в качестве «охранника» за 50 тысяч рублей, чтобы тот добавлял ему серьезности во время сделки. Нанятый сотрудник пункта выдачи заказов уверяет, что не знал о том, что участвует в такой схеме. Также у задержанных в гостиничном номере нашли еще около 300 тысяч евро (поддельные или нет, не уточняется).