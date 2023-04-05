В Екатеринбурге мошенники обманули девушку на 17 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, пачка денег, коррупция, купюра, экономика, ипотека, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, рубли, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
Сотрудники полиции задержали мошенников из Казани в четырехзвездочном отеле Екатеринбурга Фото:

В Екатеринбурге жительницу Краснодарского края мошенники обманули на 17 млн рублей при обналичивании денег с криптовалюты. Двое мужчин расплатились за электронную валюту подделанными 200 тысячами евро.

«Жительница Краснодарского края вкладывалась в USDT, скопив 196,5 тысячи евро, решила их обналичить. Сделка проходила в Екатеринбурге, через знакомого девушки, который согласился съездить забрать наличные за нее. В назначенный момент приехали покупатели — два мужчины — и передали наличные средства. Девушка в ответ перевела криптовалюту на кошелек покупателя. Позже выяснилось, что все переданные почти 200 тысяч евро — подделка», — пишет telegram-канал SHOT.

В четырехзвездочном отеле уральской столицы сотрудники полиции нашли мошенников. Покупателями криптовалюты оказались мужчины из Казани. Безработный нанял кладовщика Wildberries в качестве «охранника» за 50 тысяч рублей, чтобы тот добавлял ему серьезности во время сделки. Нанятый сотрудник пункта выдачи заказов уверяет, что не знал о том, что участвует в такой схеме. Также у задержанных в гостиничном номере нашли еще около 300 тысяч евро (поддельные или нет, не уточняется).

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Екатеринбурге жительницу Краснодарского края мошенники обманули на 17 млн рублей при обналичивании денег с криптовалюты. Двое мужчин расплатились за электронную валюту подделанными 200 тысячами евро. «Жительница Краснодарского края вкладывалась в USDT, скопив 196,5 тысячи евро, решила их обналичить. Сделка проходила в Екатеринбурге, через знакомого девушки, который согласился съездить забрать наличные за нее. В назначенный момент приехали покупатели — два мужчины — и передали наличные средства. Девушка в ответ перевела криптовалюту на кошелек покупателя. Позже выяснилось, что все переданные почти 200 тысяч евро — подделка», — пишет telegram-канал SHOT. В четырехзвездочном отеле уральской столицы сотрудники полиции нашли мошенников. Покупателями криптовалюты оказались мужчины из Казани. Безработный нанял кладовщика Wildberries в качестве «охранника» за 50 тысяч рублей, чтобы тот добавлял ему серьезности во время сделки. Нанятый сотрудник пункта выдачи заказов уверяет, что не знал о том, что участвует в такой схеме. Также у задержанных в гостиничном номере нашли еще около 300 тысяч евро (поддельные или нет, не уточняется).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...