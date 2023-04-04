В Кургане управкомпания мэрии увеличила тариф

05 апреля 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

В Кургане управкомпания мэрии почти в два раза увеличила тариф Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кургане МУП «Прометей» почти в два раза увеличило тариф за содержание жилых помещений общего пользования. Об этом сообщила горожанка на странице паблика «Черный список. Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Управляющая компания „Прометей“ подняла цены за содержание жилых помещений с 13,46 руб. за кв. метр до 22,93 рублей. При этом, дворника нет, влажная уборка в подъездах дома №5 по улице Сухэ-Батора не производится. В помещениях общего пользования антисанитария», — рассказала жительница Кургана в комментарии на странице паблика. К посту она приложила сканы квитанций. В комментариях под постом другие горожане пожаловались, что такая же ситуация сложилась в домах, расположенных по адресам: пр. Машиностроителей, 11, ул. Бурова-Петрова, 95 и п. Механический, 15. По словам жителей, они не понимают куда расходует средства управкомпания. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу мэрии Кургана. В пресс-службе ответили, что перезвонят позже. На момент публикации материала звонок не поступил. Ранее URA.RU писало, что на МУП «Прометей» было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. Также данной управкомпании мэрии Кургана угрожает процедура банкротства.

В Кургане МУП «Прометей» почти в два раза увеличило тариф за содержание жилых помещений общего пользования. Об этом сообщила горожанка на странице паблика «Черный список. Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Управляющая компания „Прометей“ подняла цены за содержание жилых помещений с 13,46 руб. за кв. метр до 22,93 рублей. При этом, дворника нет, влажная уборка в подъездах дома №5 по улице Сухэ-Батора не производится. В помещениях общего пользования антисанитария», — рассказала жительница Кургана в комментарии на странице паблика. К посту она приложила сканы квитанций. В комментариях под постом другие горожане пожаловались, что такая же ситуация сложилась в домах, расположенных по адресам: пр. Машиностроителей, 11, ул. Бурова-Петрова, 95 и п. Механический, 15. По словам жителей, они не понимают куда расходует средства управкомпания. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу мэрии Кургана. В пресс-службе ответили, что перезвонят позже. На момент публикации материала звонок не поступил. Ранее URA.RU писало, что на МУП «Прометей» было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. Также данной управкомпании мэрии Кургана угрожает процедура банкротства.