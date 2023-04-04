На Камской ГЭС в Перми зафиксировали самое раннее начало половодья в истории станции

05 апреля 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

В этом году половодье на КамГЭС началось раньше, чем за всю историю наблюдений Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Камская ГЭС (Пермский край) начала работать в режиме пропуска половодья. Как сообщили на КамГЭС, это самое ранее начало половодья за всю историю существования станции. «По данным Пермского ЦГМС за дату начала интенсивного увеличения притока воды в Камское водохранилище принято 25 марта 2023 года. И это самое раннее начало половодья за всю историю эксплуатации Камской ГЭС — с 1954 года», — сообщили на сайте Камской ГЭС. По информации станции, пропуск половодья ведется в штатном режиме. Отметка полного наполнения водохранилища составляет 108,50 м. Согласно средним многолетним показателям, формирование максимального притока весеннего половодья происходит во второй пятидневке мая. В этом году максимальный приток к створу Камской ГЭС ожидается с 25 апреля по 5 мая. При подготовке к половодью специалисты станции проверили все гидротехнические сооружения, дренажные системы и гидроузлы. На КамГЭС создан запас необходимых материалов и технических средств. Весь персонал, который задействован в пропуске половодья, прошел дополнительные инструктажи.

Камская ГЭС (Пермский край) начала работать в режиме пропуска половодья. Как сообщили на КамГЭС, это самое ранее начало половодья за всю историю существования станции. «По данным Пермского ЦГМС за дату начала интенсивного увеличения притока воды в Камское водохранилище принято 25 марта 2023 года. И это самое раннее начало половодья за всю историю эксплуатации Камской ГЭС — с 1954 года», — сообщили на сайте Камской ГЭС. По информации станции, пропуск половодья ведется в штатном режиме. Отметка полного наполнения водохранилища составляет 108,50 м. Согласно средним многолетним показателям, формирование максимального притока весеннего половодья происходит во второй пятидневке мая. В этом году максимальный приток к створу Камской ГЭС ожидается с 25 апреля по 5 мая. При подготовке к половодью специалисты станции проверили все гидротехнические сооружения, дренажные системы и гидроузлы. На КамГЭС создан запас необходимых материалов и технических средств. Весь персонал, который задействован в пропуске половодья, прошел дополнительные инструктажи.