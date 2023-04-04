04 апреля 2023

На Камской ГЭС в Перми зафиксировали самое раннее начало половодья в истории станции

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбаки на Камской ГЭС. Пермь, кама, сброс воды, камская гэс
В этом году половодье на КамГЭС началось раньше, чем за всю историю наблюдений Фото:

Камская ГЭС (Пермский край) начала работать в режиме пропуска половодья. Как сообщили на КамГЭС, это самое ранее начало половодья за всю историю существования станции.

«По данным Пермского ЦГМС за дату начала интенсивного увеличения притока воды в Камское водохранилище принято 25 марта 2023 года. И это самое раннее начало половодья за всю историю эксплуатации Камской ГЭС — с 1954 года», — сообщили на сайте Камской ГЭС.

По информации станции, пропуск половодья ведется в штатном режиме. Отметка полного наполнения водохранилища составляет 108,50 м. Согласно средним многолетним показателям, формирование максимального притока весеннего половодья происходит во второй пятидневке мая. В этом году максимальный приток к створу Камской ГЭС ожидается с 25 апреля по 5 мая.

При подготовке к половодью специалисты станции проверили все гидротехнические сооружения, дренажные системы и гидроузлы. На КамГЭС создан запас необходимых материалов и технических средств. Весь персонал, который задействован в пропуске половодья, прошел дополнительные инструктажи.

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Камская ГЭС (Пермский край) начала работать в режиме пропуска половодья. Как сообщили на КамГЭС, это самое ранее начало половодья за всю историю существования станции. «По данным Пермского ЦГМС за дату начала интенсивного увеличения притока воды в Камское водохранилище принято 25 марта 2023 года. И это самое раннее начало половодья за всю историю эксплуатации Камской ГЭС — с 1954 года», — сообщили на сайте Камской ГЭС. По информации станции, пропуск половодья ведется в штатном режиме. Отметка полного наполнения водохранилища составляет 108,50 м. Согласно средним многолетним показателям, формирование максимального притока весеннего половодья происходит во второй пятидневке мая. В этом году максимальный приток к створу Камской ГЭС ожидается с 25 апреля по 5 мая. При подготовке к половодью специалисты станции проверили все гидротехнические сооружения, дренажные системы и гидроузлы. На КамГЭС создан запас необходимых материалов и технических средств. Весь персонал, который задействован в пропуске половодья, прошел дополнительные инструктажи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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