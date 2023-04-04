В Курганской области температура воздуха понизится на 20 градусов. Скрин

05 апреля 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

В Курганскую область вернется морозная погода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Температура воздуха в Кургане и области в ближайшие двое суток может опуститься сразу на 20 пунктов до минусовых значений. Прогноз опубликован на сайте Курганского ЦГМС. «Температура воздуха. День 6 апреля + 13-18°С. Ночь 7 апреля -2-7°С», — информируют курганские синоптики. Отрицательная температура будет держаться в ночное время на предстоящих выходных. Также местами возможны слабые осадки в виде дождя. В четверг и пятницу порывы ветра будут достигать 15 м/с. Постепенное потепление начнется во второй половине субботы, 8 апреля. Ранее URA.RU сообщало, что синоптики прогнозировали третий класс пожарной опасности в Курганской области. Об этом предупредил и. о. курганского гидрометцентра Сергей Сорокин. В Курганской области резко похолодает к концу недели скрин: Курганский ЦГМС

Температура воздуха в Кургане и области в ближайшие двое суток может опуститься сразу на 20 пунктов до минусовых значений. Прогноз опубликован на сайте Курганского ЦГМС. «Температура воздуха. День 6 апреля + 13-18°С. Ночь 7 апреля -2-7°С», — информируют курганские синоптики. Отрицательная температура будет держаться в ночное время на предстоящих выходных. Также местами возможны слабые осадки в виде дождя. В четверг и пятницу порывы ветра будут достигать 15 м/с. Постепенное потепление начнется во второй половине субботы, 8 апреля. Ранее URA.RU сообщало, что синоптики прогнозировали третий класс пожарной опасности в Курганской области. Об этом предупредил и. о. курганского гидрометцентра Сергей Сорокин.