Температура воздуха в Кургане и области в ближайшие двое суток может опуститься сразу на 20 пунктов до минусовых значений. Прогноз опубликован на сайте Курганского ЦГМС.
«Температура воздуха. День 6 апреля + 13-18°С. Ночь 7 апреля -2-7°С», — информируют курганские синоптики. Отрицательная температура будет держаться в ночное время на предстоящих выходных.
Также местами возможны слабые осадки в виде дождя. В четверг и пятницу порывы ветра будут достигать 15 м/с. Постепенное потепление начнется во второй половине субботы, 8 апреля.
Ранее URA.RU сообщало, что синоптики прогнозировали третий класс пожарной опасности в Курганской области. Об этом предупредил и. о. курганского гидрометцентра Сергей Сорокин.
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