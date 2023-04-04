04 апреля 2023

В Курганской области температура воздуха понизится на 20 градусов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы. Курган, снег, рябина, иней, погода, заморозки, заморозки, холод, похолодание
В Курганскую область вернется морозная погода Фото:

Температура воздуха в Кургане и области в ближайшие двое суток может опуститься сразу на 20 пунктов до минусовых значений. Прогноз опубликован на сайте Курганского ЦГМС.

«Температура воздуха. День 6 апреля + 13-18°С. Ночь 7 апреля -2-7°С», — информируют курганские синоптики. Отрицательная температура будет держаться в ночное время на предстоящих выходных.

Также местами возможны слабые осадки в виде дождя. В четверг и пятницу порывы ветра будут достигать 15 м/с. Постепенное потепление начнется во второй половине субботы, 8 апреля.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики прогнозировали третий класс пожарной опасности в Курганской области. Об этом предупредил и. о. курганского гидрометцентра Сергей Сорокин.

погода в Кургане
В Курганской области резко похолодает к концу недели

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Температура воздуха в Кургане и области в ближайшие двое суток может опуститься сразу на 20 пунктов до минусовых значений. Прогноз опубликован на сайте Курганского ЦГМС. «Температура воздуха. День 6 апреля + 13-18°С. Ночь 7 апреля -2-7°С», — информируют курганские синоптики. Отрицательная температура будет держаться в ночное время на предстоящих выходных. Также местами возможны слабые осадки в виде дождя. В четверг и пятницу порывы ветра будут достигать 15 м/с. Постепенное потепление начнется во второй половине субботы, 8 апреля. Ранее URA.RU сообщало, что синоптики прогнозировали третий класс пожарной опасности в Курганской области. Об этом предупредил и. о. курганского гидрометцентра Сергей Сорокин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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