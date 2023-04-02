02 апреля 2023

Синоптики предупредили курганцев об опасной погоде

В Курганской области прогнозируется третий класс пожарной опасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Чистопрудном. Курган, пожар, огонь, лесные пожары, дым, чистопрудное
Курганцев просят соблюдать правила пожарной безопасности из-за погоды (архивное фото) Фото:

В Курганской области в ближайшие дни синоптики прогнозируют третий (средний) класс пожарной опасности. О такой погоде жителей региона предупредил глава курганского гидрометцентра. Информация опубликована в официальном telegram-канале правительстве региона.

«К 5 апреля в Курганской области прогнозируется установление третьего (среднего) класса пожарной опасности горимости леса на большей части региона. С 6 апреля подобная погода установится по всей области», — цитируют власти и. о. начальника курганского гидрометцентра Сергея Сорокина. Речь об этом шла на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Жителей также предупредили, что во второй половине апреля в некоторых округах возможен высокий риск лесных пожаров. Курганцев просят соблюдать правила пожарной безопасности.

С 1 апреля в Кургане ввели особый противопожарный режим. Из-за этого гражданам нельзя посещать леса. Кроме этого, власти ввели запрет на продажу древесного угля, дров, а также средств для разведения огня. По всей области такой режим объявят с 14 апреля.

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В Курганской области в ближайшие дни синоптики прогнозируют третий (средний) класс пожарной опасности. О такой погоде жителей региона предупредил глава курганского гидрометцентра. Информация опубликована в официальном telegram-канале правительстве региона. «К 5 апреля в Курганской области прогнозируется установление третьего (среднего) класса пожарной опасности горимости леса на большей части региона. С 6 апреля подобная погода установится по всей области», — цитируют власти и. о. начальника курганского гидрометцентра Сергея Сорокина. Речь об этом шла на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Жителей также предупредили, что во второй половине апреля в некоторых округах возможен высокий риск лесных пожаров. Курганцев просят соблюдать правила пожарной безопасности. С 1 апреля в Кургане ввели особый противопожарный режим. Из-за этого гражданам нельзя посещать леса. Кроме этого, власти ввели запрет на продажу древесного угля, дров, а также средств для разведения огня. По всей области такой режим объявят с 14 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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