Синоптики предупредили курганцев об опасной погоде

В Курганской области прогнозируется третий класс пожарной опасности

Курганцев просят соблюдать правила пожарной безопасности из-за погоды (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова

В Курганской области в ближайшие дни синоптики прогнозируют третий (средний) класс пожарной опасности. О такой погоде жителей региона предупредил глава курганского гидрометцентра. Информация опубликована в официальном telegram-канале правительстве региона.

«К 5 апреля в Курганской области прогнозируется установление третьего (среднего) класса пожарной опасности горимости леса на большей части региона. С 6 апреля подобная погода установится по всей области», — цитируют власти и. о. начальника курганского гидрометцентра Сергея Сорокина. Речь об этом шла на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Жителей также предупредили, что во второй половине апреля в некоторых округах возможен высокий риск лесных пожаров. Курганцев просят соблюдать правила пожарной безопасности.

С 1 апреля в Кургане ввели особый противопожарный режим. Из-за этого гражданам нельзя посещать леса. Кроме этого, власти ввели запрет на продажу древесного угля, дров, а также средств для разведения огня. По всей области такой режим объявят с 14 апреля.