В челябинских лесах растет два вида грибов, за сбор которых могут посадить

За сбор краснокнижных грибов грозит тюрьма или огромный штраф Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинской области растет два вида краснокнижных грибов, сбор которых преследуется по закону. URA.RU собрало информацию об этих видах на сайте Красной книги России.

Уголовный срок можно получить за следующие грибы:

Трутовник лакированный. Этот вид относится к третьей категории по численности популяции. Является редким. Плодовые тела этих грибов полукруглые или почковидные до 15 см в диаметре с боковыми ножками длиной от 2 до 15 см. Шляпка и ножки блестящие темно-крестного, бурого цвета. В регионе встречается на горе Малый Иремель. Прорастает на деревьях, на которых вызывает белую гниль

Спарассис курчавый. Также относится к редким. Его плодовое тело достигает 30 см в диаметре и имеет шаровидную форму. Очень ломкий, состоит из многочисленных пластинок с волнистым краем толщиной в один мм. На вкус как орех. В регионе растет на деревьях в Ильменском заповеднике, национальных парках «Таганай» и «Зюраткуль», на горе Малый Иремель. Является дереворазрушающим грибом.

Факторы, способствующие исчезновению видов, мало изучены. Возможно, причинами сокращения численности являются сбор грибов населением и вырубка лесов.

Госдума приняла закон, который устанавливает уголовную ответственность за незаконный сбор и уничтожение особо ценных растений и грибов из Красной книги России. Теперь за такие преступления может грозить наказание в виде лишения свободы до девяти лет и штраф до миллиона рублей.