Курганский губернатор полетит в Москву за новыми инвесторами

05 апреля 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Шумков возглавит делегацию из чиновников и бизнесменов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков в Москве презентует регион крупным инвесторам. Он возглавит делегацию, которая выступит перед Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона и бизнес-сообществу. «Шумков возглавит делегацию, которая в конце недели в столице расскажет об инвестиционном потенциале Курганской области. Также губернатор подпишет ряд соглашений с крупными инвесторами», — рассказал инсайдер. Другой источник добавил, что в состав делегации вошли замгубернатора Владимир Архипов, руководители департаментов, отвечающих за экономику и представители курганского бизнеса. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлены запросы по теме. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Шумков подпишет соглашение о сотрудничестве с городом Юйлинь (провинция Шэньси, Китайская Народная Республика). По словам источников агентства, появление города-побратима в Китае позволит привлечь в регион новые инвестиции и наладить экспорт местной продукции.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в Москве презентует регион крупным инвесторам. Он возглавит делегацию, которая выступит перед Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона и бизнес-сообществу. «Шумков возглавит делегацию, которая в конце недели в столице расскажет об инвестиционном потенциале Курганской области. Также губернатор подпишет ряд соглашений с крупными инвесторами», — рассказал инсайдер. Другой источник добавил, что в состав делегации вошли замгубернатора Владимир Архипов, руководители департаментов, отвечающих за экономику и представители курганского бизнеса. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлены запросы по теме. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Шумков подпишет соглашение о сотрудничестве с городом Юйлинь (провинция Шэньси, Китайская Народная Республика). По словам источников агентства, появление города-побратима в Китае позволит привлечь в регион новые инвестиции и наладить экспорт местной продукции.