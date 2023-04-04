04 апреля 2023

Курганский губернатор полетит в Москву за новыми инвесторами

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка КурганСпецПром 2022. Приезд Шпиленко Андрея. Курган, шумков вадим
Шумков возглавит делегацию из чиновников и бизнесменов Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в Москве презентует регион крупным инвесторам. Он возглавит делегацию, которая выступит перед Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона и бизнес-сообществу.

«Шумков возглавит делегацию, которая в конце недели в столице расскажет об инвестиционном потенциале Курганской области. Также губернатор подпишет ряд соглашений с крупными инвесторами», — рассказал инсайдер. Другой источник добавил, что в состав делегации вошли замгубернатора Владимир Архипов, руководители департаментов, отвечающих за экономику и представители курганского бизнеса.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлены запросы по теме. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Шумков подпишет соглашение о сотрудничестве с городом Юйлинь (провинция Шэньси, Китайская Народная Республика). По словам источников агентства, появление города-побратима в Китае позволит привлечь в регион новые инвестиции и наладить экспорт местной продукции.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков в Москве презентует регион крупным инвесторам. Он возглавит делегацию, которая выступит перед Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона и бизнес-сообществу. «Шумков возглавит делегацию, которая в конце недели в столице расскажет об инвестиционном потенциале Курганской области. Также губернатор подпишет ряд соглашений с крупными инвесторами», — рассказал инсайдер. Другой источник добавил, что в состав делегации вошли замгубернатора Владимир Архипов, руководители департаментов, отвечающих за экономику и представители курганского бизнеса. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлены запросы по теме. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Шумков подпишет соглашение о сотрудничестве с городом Юйлинь (провинция Шэньси, Китайская Народная Республика). По словам источников агентства, появление города-побратима в Китае позволит привлечь в регион новые инвестиции и наладить экспорт местной продукции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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