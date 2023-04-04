Курганский губернатор полетит в Москву за новыми инвесторами

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в Москве презентует регион крупным инвесторам. Он возглавит делегацию, которая выступит перед Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона и бизнес-сообществу.
«Шумков возглавит делегацию, которая в конце недели в столице расскажет об инвестиционном потенциале Курганской области. Также губернатор подпишет ряд соглашений с крупными инвесторами», — рассказал инсайдер. Другой источник добавил, что в состав делегации вошли замгубернатора Владимир Архипов, руководители департаментов, отвечающих за экономику и представители курганского бизнеса.
В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлены запросы по теме. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что Шумков подпишет соглашение о сотрудничестве с городом Юйлинь (провинция Шэньси, Китайская Народная Республика). По словам источников агентства, появление города-побратима в Китае позволит привлечь в регион новые инвестиции и наладить экспорт местной продукции.
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