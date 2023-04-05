В Свердловской области начали работу мобильные пункты набора в ЧВК «Вагнер». Фото, видео

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Брендированные автомобили ЧВК «Вагнер» заметили в шести городах Свердловской области Фото:

В Свердловской области начали активно работать новые мобильные пункты по набору добровольцев в ЧВК «Вагнер». Об этом рассказали в сообществе представительства частной военной компании в Свердловской области в соцсети «ВКонтакте».

«Записаться в ряды можно в Карпинске, Качканаре, Серове, Алапаевске, Реже и Покровском (Свердловская область). Брендированные автомобили находятся в каждом городе», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге открылся первый официальный центр набора добровольцев в ЧВК «Вагнер». База бойцов находится в спортивном клубе по адресу: ул. Розы Люксембург, 34.

В свердловских городах заметили мобильные пункты по набору солдат в ЧВК «Вагнер»
В свердловских городах заметили мобильные пункты по набору солдат в ЧВК «Вагнер»
Фото:

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В Свердловской области начали активно работать новые мобильные пункты по набору добровольцев в ЧВК «Вагнер». Об этом рассказали в сообществе представительства частной военной компании в Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «Записаться в ряды можно в Карпинске, Качканаре, Серове, Алапаевске, Реже и Покровском (Свердловская область). Брендированные автомобили находятся в каждом городе», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге открылся первый официальный центр набора добровольцев в ЧВК «Вагнер». База бойцов находится в спортивном клубе по адресу: ул. Розы Люксембург, 34.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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