В Екатеринбурге открылся первый центр ЧВК «Вагнер»

Кандидату необходимо будет пройти тесты на физическую подготовку Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Екатеринбурге открылся первый официальный центр набора добровольцев в ЧВК «Вагнер». Об этом представители организации сообщили в своих социальных сетях.

«В Свердловской области открылся центр набора бойцов ЧВК „Вагнер“. В центре предоставляется вся необходимая информация для вступления в ряды ЧВК», — сообщают представители частной военной компании на Урале.

База бойцов находится в спортивном клубе по адресу: ул. Розы Люксембург, 34 («СК Альфа»). Чтобы попасть в ряды защитников Родины, кандидату необходимо будет пройти тесты на физическую подготовку.

Основателем ЧВК «Вагнер» является Евгений Пригожин. Он считает, что в Екатеринбурге творится форменный беспредел, а в Свердловской области и ЯНАО не хоронят бойцов с почестями. Также ранее Пригожин обвинил нового директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева в работе на ЦРУ.