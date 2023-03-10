В Екатеринбурге открылся первый центр ЧВК «Вагнер»

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Кандидату необходимо будет пройти тесты на физическую подготовку Фото:

В Екатеринбурге открылся первый официальный центр набора добровольцев в ЧВК «Вагнер». Об этом представители организации сообщили в своих социальных сетях.

«В Свердловской области открылся центр набора бойцов ЧВК „Вагнер“. В центре предоставляется вся необходимая информация для вступления в ряды ЧВК», — сообщают представители частной военной компании на Урале.

База бойцов находится в спортивном клубе по адресу: ул. Розы Люксембург, 34 («СК Альфа»). Чтобы попасть в ряды защитников Родины, кандидату необходимо будет пройти тесты на физическую подготовку.

Основателем ЧВК «Вагнер» является Евгений Пригожин. Он считает, что в Екатеринбурге творится форменный беспредел, а в Свердловской области и ЯНАО не хоронят бойцов с почестями. Также ранее Пригожин обвинил нового директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева в работе на ЦРУ.

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В Екатеринбурге открылся первый официальный центр набора добровольцев в ЧВК «Вагнер». Об этом представители организации сообщили в своих социальных сетях. «В Свердловской области открылся центр набора бойцов ЧВК „Вагнер“. В центре предоставляется вся необходимая информация для вступления в ряды ЧВК», — сообщают представители частной военной компании на Урале. База бойцов находится в спортивном клубе по адресу: ул. Розы Люксембург, 34 («СК Альфа»). Чтобы попасть в ряды защитников Родины, кандидату необходимо будет пройти тесты на физическую подготовку. Основателем ЧВК «Вагнер» является Евгений Пригожин. Он считает, что в Екатеринбурге творится форменный беспредел, а в Свердловской области и ЯНАО не хоронят бойцов с почестями. Также ранее Пригожин обвинил нового директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева в работе на ЦРУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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