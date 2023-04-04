Власти ХМАО пригласили структуры Минобороны и Росатома к участию в строительстве научного центра

Власти ХМАО назвали будущий центр уникальным проектом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти ХМАО пригласили строить один из объектов научно-технологического центра «Юнити парк» в Сургуте представителей Минобороны и дочернюю компанию «Росатома». Эту информацию озвучил главе Сургута Андрею Филатову директор Фонда научно-технологического развития Югры Илья Кандаков во время оперативного штаба по строительству, передает журналист URA.RU.

Основной подряд на строительство Центра высоких биомедицинских технологий в Сургуте выиграла компания «Швабе». Этот проект станет первым и ключевым объектом инновационного наукограда «Юнити Парк». «Мы уже связывались с подрядчиком — компанией „Швабе“ это „дочка“ Ростеха. Подписываем с ними соглашение. Конечная сметная документация находится на экспертизе. В ближайшее время должны пройти ее. По хорошему развитию сценария в апреле—мае подрядчик должен заключить договор подряда с дочерней структурой Министерства обороны. Бывший „Спецстрой“. В общем, две такие серьезных структуры в лице Ростеха и Министерства обороны, возможно, поучаствуют в создании сложного, уникального объекта, которого в РФ аналогов не будет», — сообщил Кандаков.

Помимо этого, власти ХМАО пытаются привлечь к созданию центра еще и дочернюю организацию «Росатома». «10 числа к нам приезжает делегация одной из „дочек“ компании „Росатом“. Представительная делегация — 6 человек. Надеюсь, переговоры пройдут нормально. Одним из объектов будет представлен медицинский центр, возможно, даже с ядерной медициной, что для нашего региона будет уникальным явлением. Надеюсь, переговоры пройдут успешно, и этот объект станет одной из визитных карточек нашей территории», — добавил Кандаков.

Ранее URA.RU сообщало, что «дочка» Ростеха приступила к строительству мегапроекта властей ХМАО. Центр высоких биомедицинских технологий в Сургуте будет возводить холдинг «Швабе».