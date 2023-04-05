Путин заявил о преступной угрозе в новых регионах России

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин заявил, что спецслужбы сделают все для защиты россиян Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Президент России Владимир Путин заявил о преступной угрозе на территориях новых регионов. Свое заявление российский лидер сделал в ходе заседания с постоянными членами Совбеза России.

«Обстановкой в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях пытается воспользоваться криминальный элемент. Сотрудники МВД и ФСБ должны сделать максимум для защиты людей», — заявил Владимир Путин. Трансляцию его обращения проводит URA.RU.

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Президент России Владимир Путин заявил о преступной угрозе на территориях новых регионов. Свое заявление российский лидер сделал в ходе заседания с постоянными членами Совбеза России. «Обстановкой в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях пытается воспользоваться криминальный элемент. Сотрудники МВД и ФСБ должны сделать максимум для защиты людей», — заявил Владимир Путин. Трансляцию его обращения проводит URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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