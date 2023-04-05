Путин заявил о преступной угрозе в новых регионах России

05 апреля 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что спецслужбы сделают все для защиты россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Президент России Владимир Путин заявил о преступной угрозе на территориях новых регионов. Свое заявление российский лидер сделал в ходе заседания с постоянными членами Совбеза России. «Обстановкой в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях пытается воспользоваться криминальный элемент. Сотрудники МВД и ФСБ должны сделать максимум для защиты людей», — заявил Владимир Путин. Трансляцию его обращения проводит URA.RU.

Президент России Владимир Путин заявил о преступной угрозе на территориях новых регионов. Свое заявление российский лидер сделал в ходе заседания с постоянными членами Совбеза России. «Обстановкой в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях пытается воспользоваться криминальный элемент. Сотрудники МВД и ФСБ должны сделать максимум для защиты людей», — заявил Владимир Путин. Трансляцию его обращения проводит URA.RU.