Путин заявил о преступной угрозе в новых регионах России

Владимир Путин заявил, что спецслужбы сделают все для защиты россиян
новость из сюжетаПрисоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России
Президент России Владимир Путин заявил о преступной угрозе на территориях новых регионов. Свое заявление российский лидер сделал в ходе заседания с постоянными членами Совбеза России.
«Обстановкой в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях пытается воспользоваться криминальный элемент. Сотрудники МВД и ФСБ должны сделать максимум для защиты людей», — заявил Владимир Путин. Трансляцию его обращения проводит URA.RU.
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