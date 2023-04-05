Автоэксперт Моржаретто предупредил, какие запчасти нельзя восстанавливать

Автоэксперт Моржаретто предложил восстанавливать кузовные части из-за дефицита

06 апреля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

В ремонте машин можно использовать восстановленные кузовные запчасти, считает Игорь Моржаретто Фото: Александр Елизаров © URA.RU Нельзя восстанавливать и в дальнейшем использовать б/у запчасти тормозной системы, в отличие от кузовных деталей. Об этом в беседе с URA.RU рассказал автоэксперт, автообозреватель, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. «Проблема есть. Запчасти очень подорожали и стали дефицитными на целый ряд автомобилей. У нас есть некая промышленность по восстановлению этих деталей, по их разборке, но это полулегально. Во всем мире — это нормальная промышленность. Такая же нужна, наверное, и у нас. Но только при этом надо прописать все очень четко, все требования, что можно, что нельзя. Условно говоря, детали тормозной системы восстанавливать и устанавливать категорически нельзя, а кузовные какие-то можно», — объяснил Игорь Моржаретто. При этом автоэксперт подчеркнул, что система по замене восстановленных запчастей должна быть очень прозрачной. «Четко прописать нужно какие-то критерии качества и обязательно, сколько это должно стоить, потому что должен быть у человека выбор. Он приходит, ему говорят, мы можем тебе произвести ремонт б/у запчастями с гарантией на полгода, это будет стоить 100 рублей, будет сделано завтра. Или вариант — мы можем оригинальные запчасти для тебя искать, но это будет три месяца, стоить будет 1000 рублей», — добавил Моржаретто. Ранее правительство РФ поручило Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития изучить возможность создания индустрии по восстановлению подержанных автозапчастей. Детали будут нужны для ремонта машин, в частности, по ОСАГО и КАСКО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нельзя восстанавливать и в дальнейшем использовать б/у запчасти тормозной системы, в отличие от кузовных деталей. Об этом в беседе с URA.RU рассказал автоэксперт, автообозреватель, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. «Проблема есть. Запчасти очень подорожали и стали дефицитными на целый ряд автомобилей. У нас есть некая промышленность по восстановлению этих деталей, по их разборке, но это полулегально. Во всем мире — это нормальная промышленность. Такая же нужна, наверное, и у нас. Но только при этом надо прописать все очень четко, все требования, что можно, что нельзя. Условно говоря, детали тормозной системы восстанавливать и устанавливать категорически нельзя, а кузовные какие-то можно», — объяснил Игорь Моржаретто. При этом автоэксперт подчеркнул, что система по замене восстановленных запчастей должна быть очень прозрачной. «Четко прописать нужно какие-то критерии качества и обязательно, сколько это должно стоить, потому что должен быть у человека выбор. Он приходит, ему говорят, мы можем тебе произвести ремонт б/у запчастями с гарантией на полгода, это будет стоить 100 рублей, будет сделано завтра. Или вариант — мы можем оригинальные запчасти для тебя искать, но это будет три месяца, стоить будет 1000 рублей», — добавил Моржаретто. Ранее правительство РФ поручило Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития изучить возможность создания индустрии по восстановлению подержанных автозапчастей. Детали будут нужны для ремонта машин, в частности, по ОСАГО и КАСКО.