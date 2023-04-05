В Перми студенты приготовили десять супов по рецептам разных стран. Фото

Иностранные студенты пермских вузов приготовили десять супов из своих стран

05 апреля 2023 в 20:33 Размер текста - 17 +

Студенты научили других готовить суп своей страны и сами узнали о других рецептах Фото: Сергей Русанов © URA.RU Иностранные студенты пермских вузов научились сами и научили других готовить супы из своих стран. Так отметили День супа в Пермском региональном Центре иностранных обучающихся. На дегустации побывал фотокорреспондент URA.RU Сергей Русанов. «Сегодня собралось около 100 человек: часть иностранных студентов из Китая, Алжира, Судана, Марокко, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Египта, Индии. Друг другу и гостям мероприятия они провели мастер-класс, приготовив десять супов», — рассказал Сергей Русанов. Участники мероприятия приготовили коми-пермяцкий суп юрму, китайский куриный суп с грибами и овощной суп с тестом, суп под названием «молохия», который популярен в Египте, Марокко и Судане, туркменский унаш, маставу из Кыргызстана и Узбекистана, египетский чечевичный суп, блюдо харира из Египта, узбекскую шурпу и индийский Дал Тадку. Участникам мероприя также провели мастер-класс по росписи деревянных ложек древнерусскими узорами. День супа проходил в Пермском торгово-технологическом колледже. Накануне для мастер-классов были подготовлены рабочие места, проверены продукты, инструктаж участникам провели профессиональные технологи колледжа. А еще студенты из Пермского ГАТУ заранее сварили петуха. Кто-то готовит, а кто-то фиксирует процесс приготовления Фото: Сергей Русанов © URA.RU Процесс кипит Фото: Сергей Русанов © URA.RU Для приготовления практически всех супов разных стран использовались привычные пермские продукты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Во многих рецептах главных секрет — сочетание приправ Фото: Сергей Русанов © URA.RU самая приятная часть — дегустация. Повара — довольны Фото: Сергей Русанов © URA.RU В конце мероприятия — мастер-класс по росписи деревянных ложек Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Иностранные студенты пермских вузов научились сами и научили других готовить супы из своих стран. Так отметили День супа в Пермском региональном Центре иностранных обучающихся. На дегустации побывал фотокорреспондент URA.RU Сергей Русанов. «Сегодня собралось около 100 человек: часть иностранных студентов из Китая, Алжира, Судана, Марокко, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Египта, Индии. Друг другу и гостям мероприятия они провели мастер-класс, приготовив десять супов», — рассказал Сергей Русанов. Участники мероприятия приготовили коми-пермяцкий суп юрму, китайский куриный суп с грибами и овощной суп с тестом, суп под названием «молохия», который популярен в Египте, Марокко и Судане, туркменский унаш, маставу из Кыргызстана и Узбекистана, египетский чечевичный суп, блюдо харира из Египта, узбекскую шурпу и индийский Дал Тадку. Участникам мероприя также провели мастер-класс по росписи деревянных ложек древнерусскими узорами. День супа проходил в Пермском торгово-технологическом колледже. Накануне для мастер-классов были подготовлены рабочие места, проверены продукты, инструктаж участникам провели профессиональные технологи колледжа. А еще студенты из Пермского ГАТУ заранее сварили петуха.