Иностранные студенты пермских вузов научились сами и научили других готовить супы из своих стран. Так отметили День супа в Пермском региональном Центре иностранных обучающихся. На дегустации побывал фотокорреспондент URA.RU Сергей Русанов.
«Сегодня собралось около 100 человек: часть иностранных студентов из Китая, Алжира, Судана, Марокко, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Египта, Индии. Друг другу и гостям мероприятия они провели мастер-класс, приготовив десять супов», — рассказал Сергей Русанов.
Участники мероприятия приготовили коми-пермяцкий суп юрму, китайский куриный суп с грибами и овощной суп с тестом, суп под названием «молохия», который популярен в Египте, Марокко и Судане, туркменский унаш, маставу из Кыргызстана и Узбекистана, египетский чечевичный суп, блюдо харира из Египта, узбекскую шурпу и индийский Дал Тадку. Участникам мероприя также провели мастер-класс по росписи деревянных ложек древнерусскими узорами.
День супа проходил в Пермском торгово-технологическом колледже. Накануне для мастер-классов были подготовлены рабочие места, проверены продукты, инструктаж участникам провели профессиональные технологи колледжа. А еще студенты из Пермского ГАТУ заранее сварили петуха.
Кто-то готовит, а кто-то фиксирует процесс приготовления
Иностранные студенты пермских вузов научились сами и научили других готовить супы из своих стран. Так отметили День супа в Пермском региональном Центре иностранных обучающихся. На дегустации побывал фотокорреспондент URA.RU Сергей Русанов. «Сегодня собралось около 100 человек: часть иностранных студентов из Китая, Алжира, Судана, Марокко, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Египта, Индии. Друг другу и гостям мероприятия они провели мастер-класс, приготовив десять супов», — рассказал Сергей Русанов. Участники мероприятия приготовили коми-пермяцкий суп юрму, китайский куриный суп с грибами и овощной суп с тестом, суп под названием «молохия», который популярен в Египте, Марокко и Судане, туркменский унаш, маставу из Кыргызстана и Узбекистана, египетский чечевичный суп, блюдо харира из Египта, узбекскую шурпу и индийский Дал Тадку. Участникам мероприя также провели мастер-класс по росписи деревянных ложек древнерусскими узорами. День супа проходил в Пермском торгово-технологическом колледже. Накануне для мастер-классов были подготовлены рабочие места, проверены продукты, инструктаж участникам провели профессиональные технологи колледжа. А еще студенты из Пермского ГАТУ заранее сварили петуха.