В Перми студенты приготовили десять супов по рецептам разных стран. Фото

Иностранные студенты пермских вузов приготовили десять супов из своих стран
© Служба новостей «URA.RU»
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Международный день супа для иностранных студентов. Пермь, узбекская кухня, студенты повара, курсы поваров, восточная кухня
Студенты научили других готовить суп своей страны и сами узнали о других рецептах Фото:

Иностранные студенты пермских вузов научились сами и научили других готовить супы из своих стран. Так отметили День супа в Пермском региональном Центре иностранных обучающихся. На дегустации побывал фотокорреспондент URA.RU Сергей Русанов.

«Сегодня собралось около 100 человек: часть иностранных студентов из Китая, Алжира, Судана, Марокко, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Египта, Индии. Друг другу и гостям мероприятия они провели мастер-класс, приготовив десять супов», — рассказал Сергей Русанов.

Участники мероприятия приготовили коми-пермяцкий суп юрму, китайский куриный суп с грибами и овощной суп с тестом, суп под названием «молохия», который популярен в Египте, Марокко и Судане, туркменский унаш, маставу из Кыргызстана и Узбекистана, египетский чечевичный суп, блюдо харира из Египта, узбекскую шурпу и индийский Дал Тадку. Участникам мероприя также провели мастер-класс по росписи деревянных ложек древнерусскими узорами.

День супа проходил в Пермском торгово-технологическом колледже. Накануне для мастер-классов были подготовлены рабочие места, проверены продукты, инструктаж участникам провели профессиональные технологи колледжа. А еще студенты из Пермского ГАТУ заранее сварили петуха.

Международный день супа для иностранных студентов. Пермь
Кто-то готовит, а кто-то фиксирует процесс приготовления
Фото:
Международный день супа для иностранных студентов. Пермь
Процесс кипит
Фото:
Международный день супа для иностранных студентов. Пермь
Для приготовления практически всех супов разных стран использовались привычные пермские продукты
Фото:
Международный день супа для иностранных студентов. Пермь
Во многих рецептах главных секрет — сочетание приправ
Фото:
Международный день супа для иностранных студентов. Пермь
самая приятная часть — дегустация. Повара — довольны
Фото:
Международный день супа для иностранных студентов. Пермь
В конце мероприятия — мастер-класс по росписи деревянных ложек
Фото:

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Иностранные студенты пермских вузов научились сами и научили других готовить супы из своих стран. Так отметили День супа в Пермском региональном Центре иностранных обучающихся. На дегустации побывал фотокорреспондент URA.RU Сергей Русанов. «Сегодня собралось около 100 человек: часть иностранных студентов из Китая, Алжира, Судана, Марокко, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Египта, Индии. Друг другу и гостям мероприятия они провели мастер-класс, приготовив десять супов», — рассказал Сергей Русанов. Участники мероприятия приготовили коми-пермяцкий суп юрму, китайский куриный суп с грибами и овощной суп с тестом, суп под названием «молохия», который популярен в Египте, Марокко и Судане, туркменский унаш, маставу из Кыргызстана и Узбекистана, египетский чечевичный суп, блюдо харира из Египта, узбекскую шурпу и индийский Дал Тадку. Участникам мероприя также провели мастер-класс по росписи деревянных ложек древнерусскими узорами. День супа проходил в Пермском торгово-технологическом колледже. Накануне для мастер-классов были подготовлены рабочие места, проверены продукты, инструктаж участникам провели профессиональные технологи колледжа. А еще студенты из Пермского ГАТУ заранее сварили петуха.
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© Служба новостей «URA.RU»
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